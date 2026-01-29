Offerte Sky
Derrick Rose è stato "più Chicago" di Michael Jordan e Barack Obama

Mauro Bevacqua
©Getty

Il ritiro della maglia di Derrick Rose lo ha consacrato per sempre tra i grandi della storia dei Chicago Bulls. Non ha vinto come Michael Jordan e Scottie Pippen, ma forse meglio di tutti ha incarnato lo spirito di una città. Nei suoi alti e nei suoi bassi, nei trionfi e nelle cadute. Ma sempre con la voglia di rialzarsi

