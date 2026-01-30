La notizia dell’apertura dei Bucks alla possibilità di scambiare Giannis Antetokounmpo è arrivata l’altro giorno e sono molte le fonti che ormai la confermano. Stando a quanto rivelato dall’insider Marc Stein, però, le possibili trattative si sono fin qui arenate di fronte alle richieste esagerate messe sul tavolo dai Bucks
MILWAUKEE APRE ALLA CESSIONE DI ANTETKOUNMPO
Sono passati ormai due giorni da quando, tramite Shams Charania di ESPN, la notizia dell’apertura da parte di Milwaukee a scambiare Giannis Antetokounmpo è divenuta di dominio pubblico e manca ormai meno di una settimana alla trade deadline che sancirà la chiusura del mercato NBA, eppure nulla di concreto sembra ancora essersi mosso. Le trattative, però, o almeno i primi accenni di trattative con le squadre interessate sarebbero già in corso. E, come era d’altro canto facile prevedere, i telefoni dei dirigenti dei Bucks hanno preso a squillare con una certa continuità, solo che per il momento ogni abbozzo di trade si è bloccato su uno scoglio che non sarà facile superare.
Per cedere Giannis i Bucks puntano alla luna
A fare il punto sulle ipotetiche trattative attorno ad Antetokounmpo sono stati recentemente gli insider Marc Stein e Jake Fischer, che citando un General Manager coinvolto nelle prime negoziazioni hanno rivelato come il nulla di fatto per ora dipenda dalle richieste esagerate messe sul tavolo da Milwaukee. “I Bucks stanno chiedendo la luna, in sostanza vogliono tutti i tuoi giovani di valore e tutte le tue scelte ai futuri Draft” avrebbe dichiarato questo dirigente, rimasto anonimo per ovvie ragioni. Al momento, quindi, nonostante i tanti interessamenti da parte di diverse squadre arrivati in questi giorni, la possibile trade per il greco appare ancora tutta da costruire.