La notizia dell’apertura dei Bucks alla possibilità di scambiare Giannis Antetokounmpo è arrivata l’altro giorno e sono molte le fonti che ormai la confermano. Stando a quanto rivelato dall’insider Marc Stein, però, le possibili trattative si sono fin qui arenate di fronte alle richieste esagerate messe sul tavolo dai Bucks

Sono passati ormai due giorni da quando, tramite Shams Charania di ESPN, la notizia dell’apertura da parte di Milwaukee a scambiare Giannis Antetokounmpo è divenuta di dominio pubblico e manca ormai meno di una settimana alla trade deadline che sancirà la chiusura del mercato NBA, eppure nulla di concreto sembra ancora essersi mosso. Le trattative, però, o almeno i primi accenni di trattative con le squadre interessate sarebbero già in corso. E, come era d’altro canto facile prevedere, i telefoni dei dirigenti dei Bucks hanno preso a squillare con una certa continuità, solo che per il momento ogni abbozzo di trade si è bloccato su uno scoglio che non sarà facile superare.