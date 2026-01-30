Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, stallo a Milwaukee: Antetokounmpo è sul mercato, ma i Bucks chiedono la luna

NBA

La notizia dell’apertura dei Bucks alla possibilità di scambiare Giannis Antetokounmpo è arrivata l’altro giorno e sono molte le fonti che ormai la confermano. Stando a quanto rivelato dall’insider Marc Stein, però, le possibili trattative si sono fin qui arenate di fronte alle richieste esagerate messe sul tavolo dai Bucks

MILWAUKEE APRE ALLA CESSIONE DI ANTETKOUNMPO

 

Sono passati ormai due giorni da quando, tramite Shams Charania di ESPN, la notizia dell’apertura da parte di Milwaukee a scambiare Giannis Antetokounmpo è divenuta di dominio pubblico e manca ormai meno di una settimana alla trade deadline che sancirà la chiusura del mercato NBA, eppure nulla di concreto sembra ancora essersi mosso. Le trattative, però, o almeno i primi accenni di trattative con le squadre interessate sarebbero già in corso. E, come era d’altro canto facile prevedere, i telefoni dei dirigenti dei Bucks hanno preso a squillare con una certa continuità, solo che per il momento ogni abbozzo di trade si è bloccato su uno scoglio che non sarà facile superare.

Per cedere Giannis i Bucks puntano alla luna

A fare il punto sulle ipotetiche trattative attorno ad Antetokounmpo sono stati recentemente gli insider Marc Stein e Jake Fischer, che citando un General Manager coinvolto nelle prime negoziazioni hanno rivelato come il nulla di fatto per ora dipenda dalle richieste esagerate messe sul tavolo da Milwaukee. “I Bucks stanno chiedendo la luna, in sostanza vogliono tutti i tuoi giovani di valore e tutte le tue scelte ai futuri Draft” avrebbe dichiarato questo dirigente, rimasto anonimo per ovvie ragioni. Al momento, quindi, nonostante i tanti interessamenti da parte di diverse squadre arrivati in questi giorni, la possibile trade per il greco appare ancora tutta da costruire.  

Approfondimento

Young a Washington: tutte le firme e gli scambi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Flagg e Knueppel: da amici e compagni ad avversari

NBA

Sono stati compagni di squadra a Duke nel loro unico anno al college prima di essere scelti...

Giannis vuole cambiare squadra: i Bucks ascoltano

NBA

Secondo quanto riportato da ESPN, Giannis Antetokounmpo è pronto per trovare una nuova squadra...

Tatum: "LeBron titolare all’All-Star Game"

NBA

Mentre prosegue il suo percorso di recupero dal brutto infortunio della primavera dello scorso...

Wemby sui fatti di Minneapolis: "Sono inorridito"

NBA

La tragica uccisione di Alex Pretti, arrivata nella mattinata americana di sabato, e i violenti...

Doncic come Hayes: "Anche io l'ho fatta a 13 anni"

NBA

Jaxson Hayes ha fatto notizia nella notte realizzando una clamorosa schiacciata facendosi passare...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS