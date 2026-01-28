Giannis Antetokounmpo potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Milwaukee Bucks. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il due volte MVP — attualmente fuori per uno stiramento al polpaccio che lo terrà fuori almeno fino a fine febbraio — è pronto per lasciare i Bucks e cambiare squadra, che sia adesso entro la deadline del prossimo 5 febbraio oppure durante la off-season. La vera notizia, piuttosto, è che anche i Bucks sembrano essere disposti ad ascoltare offerte per il due volte MVP, anche se non hanno alcuna fretta di completare uno scambio nell’immediato, facendo sapere di poter attendere anche la off-season quando le squadre potranno mettere sul piatto anche scelte al Draft più sicure dopo la Lottery. Con un record di 18-27 buono solo per il 12° posto nella Eastern Conference, i Bucks hanno provato a muoversi sul mercato cercando di migliorare il roster ma non hanno trovato alcuno scambio che potesse migliorare significativamente la squadra nell’immediato e nel futuro, entrando così nell’ordine di idee di ascoltare offerte di altre squadre che sono già arrivate e che sono state definite come "aggressive" per trovare un accordo che contempli giovani giocatori di talento e scelte al Draft.