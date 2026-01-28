Secondo quanto riportato da ESPN, Giannis Antetokounmpo è pronto per trovare una nuova squadra lasciando i Milwaukee Bucks, che per la prima volta hanno cominciato ad ascoltare offerte per il due volte MVP. Lo scambio potrebbe avvenire entro la deadline del 5 febbraio, anche se c’è la possibilità che i Bucks vogliano attendere la off-season
Giannis Antetokounmpo potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Milwaukee Bucks. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il due volte MVP — attualmente fuori per uno stiramento al polpaccio che lo terrà fuori almeno fino a fine febbraio — è pronto per lasciare i Bucks e cambiare squadra, che sia adesso entro la deadline del prossimo 5 febbraio oppure durante la off-season. La vera notizia, piuttosto, è che anche i Bucks sembrano essere disposti ad ascoltare offerte per il due volte MVP, anche se non hanno alcuna fretta di completare uno scambio nell’immediato, facendo sapere di poter attendere anche la off-season quando le squadre potranno mettere sul piatto anche scelte al Draft più sicure dopo la Lottery. Con un record di 18-27 buono solo per il 12° posto nella Eastern Conference, i Bucks hanno provato a muoversi sul mercato cercando di migliorare il roster ma non hanno trovato alcuno scambio che potesse migliorare significativamente la squadra nell’immediato e nel futuro, entrando così nell’ordine di idee di ascoltare offerte di altre squadre che sono già arrivate e che sono state definite come "aggressive" per trovare un accordo che contempli giovani giocatori di talento e scelte al Draft.
Antetokounmpo, dal canto suo, avrebbe interesse ad essere scambiato subito per poter firmare un’estensione di contratto quadriennale da 275 milioni di dollari a partire dal prossimo 1 ottobre; senza uno scambio nell’immediato, infatti, dovrebbe attendere 6 mesi dal giorno del suo scambio (eventualmente a giugno o a luglio) prima di firmare un nuovo accordo a lungo termine, oppure attendere l’estate del 2027 quando potrà diventare free agent rinunciando a una player option da 62.8 milioni di dollari. Nelle ultime settimane Antetokounmpo ha dichiarato che non avrebbe mai chiesto ai Bucks la cessione, ma ha anche lanciato diversi segnali di insofferenza sia nei confronti dei tifosi che nei confronti dei suoi stessi compagni di squadra.