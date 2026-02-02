Il 2 febbraio del 2025 la trade che portava Luka Doncic da Dallas a Los Angeles lasciava increduli tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Ora, dopo un anno trascorso in gialloviola, è possibile stilare un primo bilancio della nuova avventura dello sloveno, delineare l’impatto che il suo trasferimento ha avuto sui Lakers così come sul resto della NBA e provare a immaginare cosa riserva il futuro per lui e per la squadra