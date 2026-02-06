Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider nba

Doncic, il Draft, il mercato e i destini incrociati con Young e Davis (e Bagley)

Dario Costa

Come da tradizione, anche questo mercato NBA si è concluso con tanti colpi importanti. Tra le stelle che hanno cambiato squadra ci sono anche Trae Young e Anthony Davis, oltre ad una promessa che non è mai riuscita a realizzare appieno il suo potenziale come Marvin Bagley. Cos’hanno in comune questi tre giocatori? I loro destini sono legati ormai da diversi anni e tutti hanno in qualche modo incrociato quello di Luka Doncic, in un intreccio che assomiglia quasi ad una spy story

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ