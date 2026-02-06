Doncic, il Draft, il mercato e i destini incrociati con Young e Davis (e Bagley)

Come da tradizione, anche questo mercato NBA si è concluso con tanti colpi importanti. Tra le stelle che hanno cambiato squadra ci sono anche Trae Young e Anthony Davis, oltre ad una promessa che non è mai riuscita a realizzare appieno il suo potenziale come Marvin Bagley. Cos’hanno in comune questi tre giocatori? I loro destini sono legati ormai da diversi anni e tutti hanno in qualche modo incrociato quello di Luka Doncic, in un intreccio che assomiglia quasi ad una spy story