NBA, Minnesota Timberwolves-LA Clippers alle 21 su Sky Sport Basket

NBA

Timberwolves e Clippers si affrontano dopo la deadline del mercato che ha portato Ayo Dosunmu a Minneapolis e che invece ha visto James Harden e Ivica Zubac lasciare Los Angeles. Appuntamento alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua

Minnesota Timberwolves e LA Clippers sono in momenti molto diversi delle proprie traiettorie — e l’ultima deadline del mercato lo ha dimostrato in maniera evidente. I T’Wolves vorrebbero fare un ulteriore passo in avanti dopo essere arrivati a due finali di conference consecutive e sul mercato si sono mossi per andare a prendere Ayo Dosunmu dai Chicago Bulls, aggiungendo una guardia di sicuro affidamento (e che potrebbe fare il suo debutto proprio contro Los Angeles) alla loro rotazione. Al contrario, i Clippers hanno dimostrato con i fatti di voler pensare soprattutto al futuro, cedendo sia James Harden (in cambio di Darius Garland, che però è infortunato) che Ivica Zubac (per Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson e soprattutto due prime scelte al Draft) nello spazio di pochi giorni. Quando in campo c’è un giocatore del calibro di Kawhi Leonard però il risultato non è mai scontato, e la sua sfida con Anthony Edwards promette di regalare spettacolo:  appuntamento alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.

