Cheickh Niang vola negli USA: sarà al Basketball Without Borders

NBA

C'è anche il nome di Cheickh Niang tra i 40 migliori prospetti internazionali in età da high school che prenderanno parte al decimo Basketball Without Borders, il camp organizzato da NBA e FIBA durante l’All-Star Weekend di Los Angeles. Oltre al giocatore della Dolomiti Trento ci sarà anche Ricards Aizpurs, guardia lettone in forza alla Star Alliance del nostro paese. Tra le leggende invitate anche Danilo Gallinari

Il Basketball Without Borders è ormai da anni un appuntamento decisamente interessante sul calendario delle squadre NBA, che in pochi giorni possono iniziare a conoscere i migliori talenti internazionali ancora in età di high school. Tra i 40 convocati quest’anno allo UCLA Health Training Center di Los Angeles ci sarà anche l’azzurro Cheickh Niang, che compare in rappresentanza dell’Italia tra i nomi dei protagonisti dell’edizione 2026 che si terrà in concomitanza dell’All-Star Weekend tra il 13 e il 15 febbraio. Niang, fratello minore di Saliou in forza alla Virtus Bologna e scelto alla 58 dell’ultimo Draft dai Cleveland Cavaliers, avrà quindi l’opportunità di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale e farsi conoscere ancora meglio dagli scout e dai dirigenti della NBA. Oltre a lui ci sarà anche Ricards Aizpurs, guardia lettone in forza alla Star Alliance (la società creata dalla fusione tra la Stella Azzurra di Roma e l’ Orange1 Bassano) che si è già messa in mostra a Washington con 26.7 punti di media in alcune gare di esibizione, affermandosi come uno dei migliori prospetti internazionali della classe del 2027. Tra le leggende invitate a guidare i ragazzi nei tre giorni di camp ci sarà anche Danilo Gallinari, che aveva già preso pare a una edizione tenuta a Milano nel 2022.

