Il Basketball Without Borders è ormai da anni un appuntamento decisamente interessante sul calendario delle squadre NBA, che in pochi giorni possono iniziare a conoscere i migliori talenti internazionali ancora in età di high school. Tra i 40 convocati quest’anno allo UCLA Health Training Center di Los Angeles ci sarà anche l’azzurro Cheickh Niang, che compare in rappresentanza dell’Italia tra i nomi dei protagonisti dell’edizione 2026 che si terrà in concomitanza dell’All-Star Weekend tra il 13 e il 15 febbraio. Niang, fratello minore di Saliou in forza alla Virtus Bologna e scelto alla 58 dell’ultimo Draft dai Cleveland Cavaliers, avrà quindi l’opportunità di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale e farsi conoscere ancora meglio dagli scout e dai dirigenti della NBA. Oltre a lui ci sarà anche Ricards Aizpurs, guardia lettone in forza alla Star Alliance (la società creata dalla fusione tra la Stella Azzurra di Roma e l’ Orange1 Bassano) che si è già messa in mostra a Washington con 26.7 punti di media in alcune gare di esibizione, affermandosi come uno dei migliori prospetti internazionali della classe del 2027. Tra le leggende invitate a guidare i ragazzi nei tre giorni di camp ci sarà anche Danilo Gallinari, che aveva già preso pare a una edizione tenuta a Milano nel 2022.