Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Giannis Antetokounmpo investe nel calcio ed entra nella proprietà del Chelsea Women

NBA

Giannis Antetokounmpo ha annunciato con un post sui suoi canali social di essere entrato a far parte del gruppo proprietario della squadra femminile del Chelsea insieme al cofondatore di Reddit Alexis Ohanian Sr. "Sono orgoglioso e onorato di essere entrato in un club così storico" ha scritto

In attesa del suo ritorno in campo che dovrebbe avvenire entro la fine della regular season, Giannis Antetokounmpo nel frattempo si muove lontano dal parquet. Il due volte MVP ha annunciato di essere entrato a far parte del gruppo proprietario della squadra femminile del Chelsea, unendo le forze con il fondatore di Reddit Alexi Ohanian Sr. "Sono orgoglioso e onorato di collaborare con il mio amico Alexis, unendomi al gruppo proprietario del Chelsea Women, un club storico costruito sulla passione, l'eccellenza e una cultura vincente" ha scritto Giannis. "La storia del Chelsea parla da sola e sono entusiasta di contribuire al futuro sostenendo la continua crescita e l'impatto nello sport femminile. Si tratta di ambizione, eredità e di spingere il gioco a nuove vette. Up the Chels!"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

OKC ritrova Williams, Lakers ancora senza Doncic

NBA

I campioni in carica dei Thunder reduci da due sconfitte in fila potranno contare sul ritorno in...

Minnesota-LA Clippers LIVE su Sky Sport Basket

NBA

Timberwolves e Clippers si affrontano dopo la deadline del mercato che ha portato Ayo Dosunmu a...

OKC-Houston su Sky Sport Basket

NBA

Oklahoma City e Houston si affrontano per la terza volta in stagione. I Thunder ritrovano buona...

Cambiano i termini dello scambio per Coby White

NBA

Gli Charlotte Hornets e i Chicago Bulls hanno rinegoziato i termini dello scambio che ha portato...

AD fuori per tutta la stagione? "Voglio competere"

NBA

Anthony Davis ha fatto il suo arrivo a Washington posando per le foto di rito con la nuova maglia...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS