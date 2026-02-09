Giannis Antetokounmpo ha annunciato con un post sui suoi canali social di essere entrato a far parte del gruppo proprietario della squadra femminile del Chelsea insieme al cofondatore di Reddit Alexis Ohanian Sr. "Sono orgoglioso e onorato di essere entrato in un club così storico" ha scritto

In attesa del suo ritorno in campo che dovrebbe avvenire entro la fine della regular season, Giannis Antetokounmpo nel frattempo si muove lontano dal parquet. Il due volte MVP ha annunciato di essere entrato a far parte del gruppo proprietario della squadra femminile del Chelsea, unendo le forze con il fondatore di Reddit Alexi Ohanian Sr. "Sono orgoglioso e onorato di collaborare con il mio amico Alexis, unendomi al gruppo proprietario del Chelsea Women, un club storico costruito sulla passione, l'eccellenza e una cultura vincente" ha scritto Giannis. "La storia del Chelsea parla da sola e sono entusiasta di contribuire al futuro sostenendo la continua crescita e l'impatto nello sport femminile. Si tratta di ambizione, eredità e di spingere il gioco a nuove vette. Up the Chels!"