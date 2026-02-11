I giocatori degli LA Clippers Kris Dunn e Jordan Miller si sono resi protagonisti di una delle rimesse più assurde mai viste. Miller si è incaricato della rimessa e Dunn gli ha chiesto di farla rimbalzare per terra per guadagnare metri a cronometro fermo, ma una volta arrivati a metà campo Dunn ha lasciato il pallone al compagno di squadra — il quale però aveva effettuato la rimessa, perciò non poteva riprendere il pallone. Ne è uscita una palla persa davvero comica, ripresa da La Giornata Tipo sui social