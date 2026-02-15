Ad oggi i tuoi Pistons hanno il miglior record di tutta la NBA: come valuteresti la vostra stagione finora?

Al momento darei il massimo dei voti alla nostra stagione, ma penso che abbiamo molta strada da fare. Abbiamo ancora molte partite da giocare, durante le quali dovremo crescere ancora.

Hai dichiarato “non siamo qui per vincere partite, siamo qui per vincere titoli”. È questa la mentalità che avete nello spogliatoio?

Assolutamente. Voglio dire, tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda, tutti si sentono in missione e vogliamo tutti portarla a termine.

Cosa provi al tuo primo All-Star Game? Era un sogno che avevi da tempo?

Certo, diventare un All-Star è una cosa che sognavo fin da quando ero bambino. Quando inizi a giocare, questo è uno dei traguardi a cui vuoi arrivare. Essere un All-Star è un’impresa che riesce a pochi giocatori.

Hai incontrato Cade Cunningham quando avevi 15 anni e lui ne aveva 17 a Colorado Springs, giusto? E la scorsa estate siete andati a Roma insieme per allenarvi. Parlaci del vostro rapporto, di com'è andato il viaggio a Roma e in generale della vostra amicizia.

Cade è come un fratello per me. È un ragazzo con cui condivido molte cose che vanno ben oltre il basket. È un amico che posso chiamare in qualsiasi momento e so che lui sarà lì per me. Abbiamo fatto un viaggio in Europa, con Roma come tappa finale. È stato fantastico poter visitare la città e vedere la quantità di arte e il Colosseo e tutte le cose che Roma ha da offrire. Ho trovato molto interessante il modo in cui mantengono viva la loro storia passata all’interno della città mentre la città continua a crescere e ad evolversi.

Come si traduce l'amicizia in campo? Pensi che sia importante essere amici in campo o è una cosa sopravvalutata?

Non penso che sia strettamente necessario essere amici, ma essere amici aiuta anche nel trovare la miglior chimica a livello di squadra.

Federico Gallinari ci ha confidato che sei tu uno dei leader dello spogliatoio dei Pistons e che ti sei anche inventato un ballo tutto speciale. Ci racconti un po’ di dettagli a questo proposito?

La ‘Bounce Back Dance’ è una cosa che abbiamo creato la scorsa stagione. Ogni volta che perdiamo una partita e poi vinciamo quella successiva, è come se ci prendessimo una piccola, grande rivincita. E per celebrarla ci siamo inventati questo ballo forse un po’ stupido.