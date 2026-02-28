Secondo quanto riportato da ESPN, dopo la sconfitta casalinga contro Orlando di martedì scorso Deandre Ayton si sarebbe lamentato in spogliatoio perché i Lakers lo starebbero utilizzando poco e male, trasformandolo in una sorta di Clint Capela. E il centro dei Rockets non l’ha presa bene, rispondendo a tono all’ex prima scelta al Draft

Non è un gran momento per i Lakers , reduci da tre sconfitte consecutive e ora a rischio di scivolare nella zona play-in a Ovest . E nel momento non facile vissuto dai gialloviola c’è anche la stagione fin qui abbastanza deludente di Deandre Ayton , arrivato a Los Angeles la scorsa estate con l’idea d i rilanciare una carriera che sembrava finita in un vicolo cieco dopo le prime, promettenti stagioni a Phoenix . L’ex prima scelta al Draft del 2018 , però, sta viaggiando a 13 punti e 8.4 rimbalzi a partita , mandando così a referto le medie peggiori della sua carriera in NBA . E dopo la pesante sconfitta casalinga di martedì notte contro Orlando , stando a quanto riportato da ESPN, Ayton sarebbe sbottato nello spogliatoio dei Lakers .

Il lamento di Ayton e la risposta di Capela

Stando a quanto riportato da Dave McMenamin, firma di ESPN che segue i Lakers, dopo la sconfitta in volata contro i Magic Ayton si sarebbe lamentato platealmente con i compagni per lo scarso numero di palloni recapitatigli in attacco, sbottando con una frase che ha fatto molto discutere: “Mi volete trasformare in Clint Capela, ma io non sono un Clint Capela qualsiasi”. Il riferimento è al centro svizzero dei Rockets, abile nel costruirsi una ottima carriera in NBA basata sulla solidità difensiva e sulla disponibilità nel recitare un ruolo marginale in attacco in tutte le squadre in cui si è trovato a giocare. Capela, però, non ha preso bene l’uscita di Ayton, anzi, ha usato il suo profilo Instagram per rispondere al lungo gialloviola. “Amico, giochi con due dei migliori creatori di gioco al mondo” ha scritto Capela in una story condivisa sul suo profilo riferendosi a Luka Doncic e LeBron James, per poi chiosare “vedi di concentrarti su questo”.