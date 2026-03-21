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NBA, Dybantsa: "Il Draft? Deciderò nelle prossime due settimane se passare professionista"

NBA
©Getty

Dato da molti come primissima scelta al prossimo Draft, AJ Dybantsa è reduce dalla grande delusione dell’eliminazione al primo turno del torneo NCAA da parte della sua BYU. E dopo la sconfitta contro Texas, l’ala ha affermato che deciderà nelle prossime due settimane se tentare il salto in NBA oppure rimanere un altro anno al college. La scelta, secondo molti scontata, pare verrà presa in accordo con quella che il giocatore definisce ‘il grande capo’, ovvero la mamma

Ad AJ Dybantsa non è bastato giocare tutti i 40 minuti e chiudere con 35 punti e 10 rimbalzi per evitare la sconfitta alla sua BYU, subito eliminata da Texas al primo turno del torneo NCAA. E dopo la cocente delusione rimediata nel 79-71 che ha chiuso la stagione dei Cougars, l’ala, da molti addetti ai lavori data come probabile prima scelta al prossimo Draft, ha parlato del suo futuro. La decisione, secondo gli addetti ai lavori di cui sopra quasi scontata, di tentare il salto verso la NBA, stando a quanto dichiarato daDybantsa, verrà presa “nelle prossime due settimane”. Miglior marcatore della stagione di basket collegiale con 25.5 punti a partitaDybantsa dovrebbe quindi quasi certamente dichiararsi per il prossimo Draft, ma la decisione finale in merito verrà presa consultando quella che lui stesso definisce ‘il grane capo’. “Ne parlerò con mia mamma, è lei il mio grande capo e vedrò cosa mi dirà prima di decidere”. 

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