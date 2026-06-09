La presenza di Donald Trump a gara-3 delle Finals ha costretto le autorità cittadine a spostare lontano dal Madison Square Garden il maxischermo per i tanti tifosi che non potevano entrare al palazzetto. E nella cornice di Bryant Park, a pochi minuti dal campo dove stavano giocando Knicks e Spurs, ad un certo punto la situazione è degenerata e la polizia è dovuta intervenire per sedare gli atti vandalici in corso da parte degli scatenati supporter newyorkesi

Momenti assai spiacevoli a New York, e in particolare a Bryant Park, dove le autorità cittadine avevano spostato il maxischermo per consentire ai tifosi privi di biglietto di guardare in gruppo gara-3 delle NBA Finals. Inizialmente il raduno dei tanti, e carichissimi, tifosi dei Knicks era previsto nelle dirette adiacenze del Madison Square Garden, ma la presenza alla partita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto misure di sicurezza stringenti nell’area che circonda lo storico palazzetto, costringendo così gli organizzatori a optare per Bryant Park. E lì, per ragioni ancora da chiarire, ad un certo punto sono scoppiati gli scontri con la polizia, presente per regolare il massiccio afflusso di migliaia di persone e a quanto pare intervenuta per sedare diversi atti di vandalismo e di aggressione di alcuni tifosi degli Spurs, avversari della squadra di casa. Gli scontri sarebbero iniziati attorno alle 23, ora americana, quando i tantissimi tifosi dei Knicks stavano abbandonando il parco dopo la sconfitta della loro squadra. La colluttazione collettiva si sarebbe chiusa con un agente ferito e con oltre venti arresti tra la folla.