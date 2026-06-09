È stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Spurs al Madison Square Garden in gara-3 e nella conferenza stampa dopo la partita viene chiesto a Victor Wembanyama se si sente il nuovo cattivo per antonomasia agli occhi dei tifosi di New York, ma il francese, pur apprezzando lo status acquisito, risponde ribadendo che quel ruolo spetta ancora a Trae Young, forse il giocatore più detestato dai supporter dei Knicks
Il sorriso è di quelli che rendono l’idea della soddisfazione ma anche della stanchezza dopo un’altra partita tiratissima e della concentrazione con cui Victor Wembanyama sta affrontando la sfida per il titolo, ma in sala stampa dopo la vittoria di gara-3 il francese si lascia anche un po’ andare. In campo, con una prestazione da 32 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate in quasi 39 minuti giocati Wemby ha trascinato gli Spurs al colpaccio in trasferta che riapre le Finals e quando gli chiedono se si sente il nuovo cattivo per antonomasia al Madison Square Garden, o meglio se ritenga lusinghiero poter reclamare quel ruolo, lui risponde così: “Mi sa di sì, anche se non credo di essere nemmeno vicino a Trae Young”. La guardia ora agli Wizards, d’altronde, porta con sé una lunga storia fatta di rivalità e provocazioni reciproche con i tifosi dei Knicks alimentata durante la sua permanenza ad Atlanta, mentre Wemby di fatto è ancora un volto nuovo, anche se già temutissimo dalle parti di New York.
Approfondimento
Wembanyama risponde presente: 32 punti in gara-3
Wemby, Castle e gli errori evitati
Subito dopo la sirena finale, quando gli viene chiesto in cosa gara-3 sia stata diversa per San Antonio rispetto ai primi due capitoli delle Finals, Wembanyama trova una perfetta sintesi: “Menno errori, più controllo”. E se il fenomeno francese è stato il trascinatore degli Spurs, subito dietro a lui è arrivato Stephon Castle, autore di una partita da 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist puntellata da una tripla pesantissima nel finale di gara. “Non sono sorpreso dalla sua partita” commenta Wemby a proposito del compagno, “potrebbe essere il giocatore più maturo della nostra squadra, anche se non è nemmeno lontanamente il più vecchio del gruppo”. Più tardi lo stesso Castle risponderàrimandando il titolo onorifico di giocatore più maturo degli Spurs a Wemby con una battuta (“Penso che sia Victor il più maturo, io non vado a letto alle 9 di sera”). L’atmosfera, insomma, nello spogliatoio dei texani è distesa, anche perché ora la corsa per il titolo è riaperta e Wembanyama, Castle e gli altri sentono di poter ancora dire la loro.