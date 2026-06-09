Il sorriso è di quelli che rendono l’idea della soddisfazione ma anche della stanchezza dopo un’altra partita tiratissima e della concentrazione con cui Victor Wembanyama sta affrontando la sfida per il titolo, ma in sala stampa dopo la vittoria di gara-3 il francese si lascia anche un po’ andare. In campo, con una prestazione da 32 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate in quasi 39 minuti giocati Wemby ha trascinato gli Spurs al colpaccio in trasferta che riapre le Finals e quando gli chiedono se si sente il nuovo cattivo per antonomasia al Madison Square Garden , o meglio se ritenga lusinghiero poter reclamare quel ruolo, lui risponde così: “ Mi sa di sì, anche se non credo di essere nemmeno vicino a Trae Young ”. La guardia ora agli Wizards , d’altronde, porta con sé una lunga storia fatta di rivalità e provocazioni reciproche con i tifosi dei Knicks alimentata durante la sua permanenza ad Atlanta , mentre Wemby di fatto è ancora un volto nuovo , anche se già temutissimo dalle parti di New York .

Wemby, Castle e gli errori evitati

Subito dopo la sirena finale, quando gli viene chiesto in cosa gara-3 sia stata diversa per San Antonio rispetto ai primi due capitoli delle Finals, Wembanyama trova una perfetta sintesi: “Menno errori, più controllo”. E se il fenomeno francese è stato il trascinatore degli Spurs, subito dietro a lui è arrivato Stephon Castle, autore di una partita da 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist puntellata da una tripla pesantissima nel finale di gara. “Non sono sorpreso dalla sua partita” commenta Wemby a proposito del compagno, “potrebbe essere il giocatore più maturo della nostra squadra, anche se non è nemmeno lontanamente il più vecchio del gruppo”. Più tardi lo stesso Castle risponderàrimandando il titolo onorifico di giocatore più maturo degli Spurs a Wemby con una battuta (“Penso che sia Victor il più maturo, io non vado a letto alle 9 di sera”). L’atmosfera, insomma, nello spogliatoio dei texani è distesa, anche perché ora la corsa per il titolo è riaperta e Wembanyama, Castle e gli altri sentono di poter ancora dire la loro.