Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA Finals, tre partite e tre vittorie in trasferta: nel 1993 l’unico precedente storico

NBA

Tre partite giocate fin qui nelle NBA Finals 2026 e tre vittorie in trasferta, due dei Knicks a San Antonio e una degli Spurs arrivata nella notte al Madison Square Garden. Nella lunga storia della serie che assegna il titolo era successo solo una volta che le prime tre partite corrispondessero a tre vittorie della squadra ospite, nel 1993 quando a scontrarsi in una sfida epica erano i Bulls del primo threepeat guidati da Michael Jordan e i Suns di Charles Barkley

 

LE PAGELLE DI GARA-3 DELLE FINALS

 

Un vecchio motto piuttosto in voga tra tifosi e appassionati di NBA dice che una serie non inizia davvero finché una delle due squadre non vince in trasferta. Se è così, allora, le Finals 2026 sono iniziate subito, senza preamboli o momenti di studio. I primi due capitoli della sfida tra San Antonio e New York, infatti, avevano visto il doppio colpaccio dei Knicks in Texas, con lo strepitoso finale di gara-1 di Jalen Brown e soci e gli errori di Victor Wembanyama nei possessi decisivi di gara-2 a segnare le due partite giocate al Frost Bank Center. Nella notte, però, il francese e i compagni si sono presi una pronta rivincita, rovinando la festa blu e arancio in programma al Madison Square Garden, dove la serie per il titolo mancava dal 1999. E così è successo che tutte le prime tre partite delle Finals finissero con una vittoria in trasferta, eventualità davvero quasi unica. Tanto da avere un solo precedente, peraltro leggendario.

Approfondimento

Wemby: "Cattivo a New York? Non sono Trae Young"

Jordan, Barkley e una sfida indimenticabile

Sempre tra i tifosi e gli appassionati di cui sopra esiste una discussione che da ormai quasi trent’anni non trova fine e alla cui base c’è la domanda: quale, tra le sei Finals disputate e vinte dai Bulls di Michael Jordan è stata la più combattuta? Le risposte, di solito, variano, ma non è azzardato ipotizzare che quelle del 1993 possano essere tra le più gettonate. Una serie, quella tra Chicago e Phoenix, caratterizzata da momenti indimenticabili e prestazioni leggendarie di Jordan ma anche dell’amico e avversario Charles Barkley. E anche allora, unico precedente finora, i Bulls avevano vinto in trasferta per poi perdere gara-3 in casa al termine di una battaglia epica arrivata al terzo supplementare. Quella serie, poi, come noto l’avrebbero vinta Jordan e compagni a gara-6, ovviamente in trasferta. Ora resta da vedere chi tra Knicks e Spurs saprà ripercorrere le orme dei Bulls, aggiudicandosi il Larry O’Brien Trophy

Approfondimento

NBA Finals, Fox segna il canestro decisivo in gara-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Brown: "Che differenza nei liberi per gli Spurs"

NBA

Nella notte San Antonio ha vinto gara-3 sul campo dei Knicks e dopo la partita il coach di New...

Wemby: "Cattivo a New York? Non sono Trae Young"

NBA

È stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Spurs al Madison Square Garden in gara-3 e...

Knicks ko ai playoff dopo 13 vittorie di fila

NBA

L’attesa al Madison Square Garden era spasmodica e i tifosi dei Knicks speravano di celebrare il...

Trump fischiato durante l’inno prima di gara-3

NBA

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assistito a gara-3 delle NBA Finals da una suite...

NBA Finals: quando e dove vedere gara-3 su Sky

NBA

Dopo il successo di New York in gara-1 e in gara-2 a San Antonio, gli Spurs cercano la vittoria...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS