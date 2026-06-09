NBA Finals, tre partite e tre vittorie in trasferta: nel 1993 l’unico precedente storico

Tre partite giocate fin qui nelle NBA Finals 2026 e tre vittorie in trasferta, due dei Knicks a San Antonio e una degli Spurs arrivata nella notte al Madison Square Garden. Nella lunga storia della serie che assegna il titolo era successo solo una volta che le prime tre partite corrispondessero a tre vittorie della squadra ospite, nel 1993 quando a scontrarsi in una sfida epica erano i Bulls del primo threepeat guidati da Michael Jordan e i Suns di Charles Barkley

Un vecchio motto piuttosto in voga tra tifosi e appassionati di NBA dice che una serie non inizia davvero finché una delle due squadre non vince in trasferta . Se è così, allora, le Finals 2026 sono iniziate subito, senza preamboli o momenti di studio. I primi due capitoli della sfida tra San Antonio e New York , infatti, avevano visto il doppio colpaccio dei Knicks in Texas , con lo strepitoso finale di gara-1 di Jalen Brown e soci e gli errori di Victor Wembanyama nei possessi decisivi di gara-2 a segnare le due partite giocate al Frost Bank Center. Nella notte, però, il francese e i compagni si sono presi una pronta rivincita, rovinando la festa blu e arancio in programma al Madison Square Garden , dove la serie per il titolo mancava dal 1999 . E così è successo che tutte le prime tre partite delle Finals finissero con una vittoria in trasferta , eventualità davvero quasi unica. Tanto da avere un solo precedente, peraltro leggendario .

Jordan, Barkley e una sfida indimenticabile

Sempre tra i tifosi e gli appassionati di cui sopra esiste una discussione che da ormai quasi trent’anni non trova fine e alla cui base c’è la domanda: quale, tra le sei Finals disputate e vinte dai Bulls di Michael Jordan è stata la più combattuta? Le risposte, di solito, variano, ma non è azzardato ipotizzare che quelle del 1993 possano essere tra le più gettonate. Una serie, quella tra Chicago e Phoenix, caratterizzata da momenti indimenticabili e prestazioni leggendarie di Jordan ma anche dell’amico e avversario Charles Barkley. E anche allora, unico precedente finora, i Bulls avevano vinto in trasferta per poi perdere gara-3 in casa al termine di una battaglia epica arrivata al terzo supplementare. Quella serie, poi, come noto l’avrebbero vinta Jordan e compagni a gara-6, ovviamente in trasferta. Ora resta da vedere chi tra Knicks e Spurs saprà ripercorrere le orme dei Bulls, aggiudicandosi il Larry O’Brien Trophy.