Nella notte San Antonio ha vinto gara-3 sul campo dei Knicks e dopo la partita il coach di New York Mike Brown ha fatto notare la differenza nei liberi concessi a San Antonio nel secondo tempo, a suo parere frutto di un metro arbitrale non equo nei confronti della sua squadra. Karl-Anthony Towns, però, poco dopo ha smentito le parole del suo allenatore, liberando i direttori di gara da qualsiasi responsabilità nella sconfitta

A Mike Brown l’occasione sprecata di andare avanti 3-0 nella serie e quindi ipotecare la vittoria del titolo proprio non va giù e in sala stampa dopo gara-3 il coach dei Knicks non fa mancare le critiche nei confronti dell’arbitraggio. Nel mirino dell’allenatore di New York c’è prima di tutto la discrepanza nei liberi concessi alle due squadre. Il conteggio finale dice 32-22 in favore di San Antonio, ma a far arrabbiare l’ex coach di Cavs e Kings è soprattutto il secondo tempo, in cui gli Spurs sono andati in lunetta per 24 volte contro le 8 dei Knicks. “Non avrei mai pensato di vedere una partita delle Finals in cui nel secondo tempo una squadra ha 24 tiri liberi e l’altra solo 8” si sfoga Brown, “non mi lamento spesso degli arbitraggi e forse noi abbiamo commesso tanti falli, ma anche gli Spurs ne hanno commessi molti”.