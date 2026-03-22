Denver-Portland alle 22 su Sky Sport Basket

Mancano solo una dozzina di partite al termine della regular season, ma per Denver e Portland c’è ancora molto da decidere. I Nuggets di Nikola Jokic sono in piena corsa per la qualificazione diretta ai playoff, posizionandosi al quinto posto a mezza gara di distanza dal quarto occupato da Houston che significa fattore campo quantomeno al primo turno dei playoff. Dall’altra parte invece i Blazers hanno lo stesso record (35-36) degli LA Clippers all’ottavo posto a Ovest, e vogliono assicurarsi di chiudere alle spalle di Phoenix settima così da poter avere non una ma due chance per qualificarsi ai playoff attraverso il torneo play-in. Denver vuole provare a sfruttare il fattore campo (8 delle ultime 11 partite saranno davanti al proprio pubblico) per vincere il maggior numero possibile di partite nonostante un mese di marzo in cui Nikola Jokic (al netto di cifre sensazionali come 28.1 punti, 12.6 rimbalzi e 10.5 assist di media) ha viaggiato a quasi 5 palle perse a partita, trovandosi davanti un Donovan Clingan che nelle ultime dieci partite ha accumulato 15.5 punti, 12.5 rimbalzi, 2.7 assist e 2.3 stoppate di media, andando sopra quota 20 in tre delle ultime cinque partite. Una sfida nella sfida assolutamente da seguire in diretta domenica 22 marzo alle 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.