Miami-San Antonio, a mezzanotte Fontecchio su Sky

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NBA, Fontecchio sfida Wembanyama: a mezzanotte su Sky c'è Miami-San Antonio

NBA

L'azzurro è reduce da un'ottima gara (21 punti) sul campo di Houston, ma Miami viene da 4 sconfitte consecutive. Tutto diverso invece in casa Spurs: San Antonio dall'inizio di febbraio vanta un record di 21 vittorie e solo 2 ko e Wembanyama e compagni arrivano in Florida sulla scia di cinque successi in fila. Appuntamento su Sky Sport Basket a mezzanotte, domani in replica col commento in italiano

Simone Fontecchio è reduce dalla sua seconda miglior prestazione stagionale (21 punti sul campo degli Houston Rockets) e contro un’altra squadra texana, i lanciatissimi Spurs di Victor Wembanyama cercherà conferma del suo buon momento, in una Miami-San Antonio tutta da seguire in diretta da mezzanotte su Sky Sport Basket (e poi domani in replica con il commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna). Non è un momento facile per gli Heat, che a Houston hanno incassato la quarta sconfitta in fila, un dato ancora più sorprendente se si contano i sette successi consecutivi infilati da Adebayo e compagni prima di questa brusca frenata. Chi invece non sembra proprio intenzionato a frenare sono i San Antonio Spurs di Wembanyama, che arrivano in Florida cavalcando una striscia di cinque vittorie consecutive e che dall’inizio di febbraio hanno conosciuto la sconfitta solo in due occasioni a fronte di ventuno successi. Un ruolino di marcia impressionante, che fa dei texani gli ovvi favoriti nella sfida del Kesaya Center anche se coach Spoelstra (che ha riaccolto Nikola Jovic nell’ultima partita) dovrebbe sicuramente contare sul rientro di Jaime Jaquez (tra i candidati più probabili al premio di sesto uomo dell’anno) e potrebbe ritrovare in rotazione anche Norman Powell, anch’egli assente nel ko di Houston.

Heat vs. Spurs è in diretta su Sky Sport Basket a mezzanotte e poi in replica nella giornata di domani: un’opportunità per seguire il nostro Simone Fontecchio ma anche un Victor Wembanyama sempre più decisivo per le sorti dei texani, come dimostrato dal recente canestro della vittoria contro i Phoenix Suns. 

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