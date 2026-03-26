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la storia

Olivier Rioux è un gigante tra i giganti

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Il lungo dei Florida Gators è alto 236 centimetri, che lo rendono il giocatore più alto ad aver mai messo piede su un parquet di basket collegiale. Tra clip virali, foto alla Casa Bianca e Guinness dei primati, il 20enne canadese è già oggi un idolo del web

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