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Il grande romanzo del tennis ceco femminile si arrichisce di un nuovo capitolo

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Muchová contro Nosková per la finale di Wimbledon rappresenta più di una partita che vede in palio un titolo Slam. È la storia di un Paese, di un movimento ricchissimo di talento che per tanti anni non ha avuto il diritto di avere un proprio spazio

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