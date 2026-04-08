Gli esami a cui si è sottoposto Victor Wembanyama dopo la partita contro Philadelphia non hanno evidenziato fratture alla costola, e c’è fiducia affinché possa tornare in campo per una delle ultime tre gare della regular season — così da poter essere nominabile per i premi di fine stagione. Nel frattempo è in lista infortunati con lo status “in dubbio” per la sfida contro Portland

Ci sono buone notizie per i San Antonio Spurs e per Victor Wembanyama. L’infortunio subito dal centro francese contro i Philadelphia 76ers, infatti, non dovrebbe essere grave al punto da fargli perdere troppe partite: gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato fratture alle costole o altri problemi che richiedano troppo tempo, tanto è vero che per la sfida contro i Portland Trail Blazers appare nell’injury report come "in dubbio" e non automaticamente assente. C’è fiducia affinché Wembanyama possa scendere in campo in una delle ultime tre partite di regular season, così da raggiungere quota 65 gare disputate per essere nominato per i premi di fine stagione quali MVP, Difensore dell’Anno, quintetti All-NBA e All-Defensive — categorie nelle quali il francese dovrebbe figurare, con altissime chance di vincere il premio di Defensive Player of the Year. Wembanyama dovrà disputare però almeno 20 minuti in una delle gare che mancano contro Blazers, Mavericks e Nuggets per adempiere alle richieste della lega per poter concorrere ai premi stagionali, ma la cosa più importante è che la sua presenza per i playoff che scatteranno tra dieci giorni è al sicuro.