Se fino a questo momento la serie contro i Phoenix Suns non ha riservato particolari problemi agli Oklahoma City Thunder, la situazione di Jalen Williams rischia di pesare enormemente sulla corsa ai playoff dei campioni in carica. Dopo un’ottima gara-1 e uno spettacolare primo tempo da 19 punti e 7/8 al tiro in gara-2, "J-Dub" ha subito un nuovo infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, fermandosi a inizio terzo quarto dopo un tentativo di sottomano. Williams si è portato subito la mano alla coscia e ha mormorato "Left hammy", facendo proprio riferimento a quella parte del corpo che conosce fin troppo bene. La sua stagione infatti è stata funestata dai problemi muscolari: dopo aver saltato 19 partite a inizio regular season per recuperare dall’operazione chirurgica al polso destro subita in estate, per ben due volte Williams ha subito stiramenti al bicipite femorale della gamba destra, saltando un totale di 30 partite in due tranche diverse. "Qualsiasi ipotesi su una sua assenza è solo ipotetica a questo punto, perciò non ho commenti da fare" ha detto coach Daignault. "Stava giocando alla grande, attaccando con forza e segnando i suoi tiri oltre a procurarne di ottimi per i suoi compagni. Stava giocando una partita strepitosa".