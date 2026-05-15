Isaiah Thomas torna ai Celtics come scout

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NBA, Isaiah Thomas torna ai Boston Celtics come scout

NBA
©Getty

I Boston Celtics hanno assunto Isaiah Thomas nel loro front office con il ruolo di scout. L’ex All-Star si occuperà sia dei giocatori professionisti che di quelli al college prevalentemente sulla costa ovest, rimanendo nella sua nativa Seattle

Anche se sembra passato molto di più, Isaiah Thomas ha disputato solamente due stagioni e mezzo con i Boston Celtics, ma ha lasciato un ricordo indelebile nei ricordi dei tifosi biancoverdi. A dieci anni di distanza da quella magica stagione 2016-17 a 28.9 punti di media, Thomas a 37 anni appena compiuti ha cominciato una nuova fase della sua vita ancora con i Celtics. Come riportato dal Boston Globe, Thomas è stato assunto da Brad Stevens per entrare a far parte del dipartimento di scouting, occupandosi sia dei professionisti che dei giocatori del college con prevalenza sulla costa ovest, rimanendo nella sua casa di Seattle. Nel gruppo degli scout figurano anche Derek Pierce (basato ad Atlanta) e Keandre Ashley (a Dallas), mentre Benas Matkevicius è il principale referente per i giocatori internazionali. Thomas è già stato visto alla Combine di Chicago aiutando i Celtics nei colloqui con i giocatori e imparando il processo di valutazione della squadra

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