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NBA, tutte le botte prese in faccia da Pelle Larsson raccolte in un video di nove minuti

NBA
©Getty

Il canale YouTube ufficiale dei Miami Heat ha condiviso un video davvero curioso del loro giocatore Pelle Larsson: sfruttando il lavoro dell’account @DidPelleGetHit, hanno raccolto un video di ben nove minuti nel quale vengono raccolte tutte le occasioni in cui lo svedese è stato colpito sul volto nella sua seconda stagione in carriera. Il risultato finale? Ben 53 volte, a testimonianza dello stile di gioco estremamente fisico del compagno di squadra di Simone Fontecchio… e anche estremamente sfortunato

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