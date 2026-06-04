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NBA, i tifosi newyorkesi in trasferta a San Antonio ripetono il coro: "Knicks in 4!"

NBA

Come ormai da tradizione, soprattutto in questi playoff, i tifosi dei Knicks si sono presentati in massa per gara-1 delle Finals a San Antonio. E nel finale della partita, con i loro beniamini avviati al colpaccio sul campo degli Spurs, dagli spalti si sentivano del Frost Bank Center si sentivano praticamente solo loro, intenti a cantare quello che più che un pronostico è ormai diventato un mantra

IL RACCONTO DI GARA-1 TRA SPURS E KNICKS 

LE PAGELLE DI GARA-1 DELLE FINALS

San Antonio ci hanno anche provato a rendergli difficile l’acquisto dei biglietti, ma i tifosi dei Knicks si sono comunque presentati in massa al Frost Bank Center per gara-1Rumorosissimi fin dai primi possessi della partita, i fan newyorkesi hanno avuto modo di ripetere quello che è ormai diventato un rituale in questi playoff. Nel finale di gara, con Jalen Brunson e compagni avviati a vincere la prima sfida di queste Finalsi tifosi dei Knicks hanno infatti iniziato a cantare in coro il mantra “Knicks in 4!”, senza smettere nemmeno dopo la sirena finale. Un coro, quello che prevede il cappotto dei ragazzi di coach Mike Brown, che aveva portato fortuna nelle serie contro Philadelphia e quindi Cleveland, effettivamente poi finite con un secco 4-0. E se da una parte sembra difficile che gli Spurs possano essere travolti come i Sixers e i Cavs, dall’altra la 12^ vittoria consecutiva dei Knicks in questi playoff autorizza lo sfacciato ottimismo da parte dei loro fan, che attendono da 53 anni di poter festeggiare un titolo.

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