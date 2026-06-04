A San Antonio ci hanno anche provato a rendergli difficile l’acquisto dei biglietti, ma i tifosi dei Knicks si sono comunque presentati in massa al Frost Bank Center per gara-1. Rumorosissimi fin dai primi possessi della partita, i fan newyorkesi hanno avuto modo di ripetere quello che è ormai diventato un rituale in questi playoff. Nel finale di gara, con Jalen Brunson e compagni avviati a vincere la prima sfida di queste Finals, i tifosi dei Knicks hanno infatti iniziato a cantare in coro il mantra “Knicks in 4!”, senza smettere nemmeno dopo la sirena finale. Un coro, quello che prevede il cappotto dei ragazzi di coach Mike Brown, che aveva portato fortuna nelle serie contro Philadelphia e quindi Cleveland, effettivamente poi finite con un secco 4-0. E se da una parte sembra difficile che gli Spurs possano essere travolti come i Sixers e i Cavs, dall’altra la 12^ vittoria consecutiva dei Knicks in questi playoff autorizza lo sfacciato ottimismo da parte dei loro fan, che attendono da 53 anni di poter festeggiare un titolo.