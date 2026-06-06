Tra i fattori che hanno fin qui spinto i Knicks al 2-0 alle Finals c’è anche l’ottima difesa di Mitchell Robinson, che entrando dalla panchina si sta prendendo cura di Victor Wembanyama limitando il fenomeno francese. E secondo Mike Brown il segreto che consente e Robinson di affrontare con grande calma e compostezza un avversario quasi immarcabile sta nella musica counry, passione condivisa tra coach e giocatore
GLI HIGHLIGHTS DI GARA-2 IN ITALIANO
Il tabellino dice poco più di 14 minuti giocati con 7 punti, 3 rimbalzi, una palla rubata e una stoppata, ma nella gara-2 di Mitchell Robinson c’è molto di più. Il primo a riconoscere l’apporto del lungo, del tutto decisivo su diversi possessi in cui ha limitato e messo in difficoltà un autentico fenomeno come Victro Wembanyama, è il suo allenatore. “Sono un grande fan della musica country, proprio come Mitchell e credo che la compostezza e la calma con cui sta affrontando Wembanyama derivi proprio dall’ascolto di musica country”, ha dichiarato Mike Brown quando gli è stato chiesto delle prestazioni offerte da Robinson, noto appassionato di musica country, genere non proprio in cima alle preferenze del resto dei giocatori della NBA. “Credo che ascoltare la musica country lo calmi, non sembra mai esaltarsi troppo ma nemmeno deprimersi, e io so di poterlo far giocare 30 secondi e poi toglierlo dal campo oppure di poterlo lasciare sul parquet per 7 o 8 minuti e sono certo che il suo apporto sarà esattamente lo stesso”.
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Robinson, il country e la difesa senza falli
“Nella mia testa pensavo solo a difendere senza commettere fallo” ha quindi commentato il diretto interessato, “è stata una grande sfida e fin qui sono contento di come è andata”. Robinson, che peraltro è reduce da un recentissimo intervento al mignolo della mano destra, ha quindi scherzato sui suoi inusuali gusti musicali e sul fatto che nessuno tra i compagni li condivida: “Mi piace la musica country, ascolto solo quella, ma nello spogliatoio nessuno la vuole sentire e allora mi metto le cuffie…peggio per loro, se l’ascoltassero capirebbero, ma sono stupidi”. E considerando l’effetto che il country ha fatto su Robinson e sulla sua difesa contro Wembanyama nei momenti decisivi di gara-2, non è da escludere che qualcuno tra i compagni decida di concedere una chance alla musica tanto amata dal lungo dei Knicks.