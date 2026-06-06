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NBA, i Knicks sono la terza squadra con due vittorie in trasferta per aprire le Finals

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Vincendo nella notte 105-104 a San Antonio i Knicks si sono portati avanti 2-0 nelle Finals, diventando solamente la terza squadra nella storia della NBA a vincere in trasferta entrambe le prime due partite della serie che assegna il titolo. E nei due casi precedenti le squadre che si sono rese protagoniste del doppio colpo in trasferta in apertura delle Finals hanno finito per vincere il titolo…

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