Vincendo nella notte 105-104 a San Antonio i Knicks si sono portati avanti 2-0 nelle Finals, diventando solamente la terza squadra nella storia della NBA a vincere in trasferta entrambe le prime due partite della serie che assegna il titolo. E nei due casi precedenti le squadre che si sono rese protagoniste del doppio colpo in trasferta in apertura delle Finals hanno finito per vincere il titolo…

GLI HIGHLIGHTS DI GARA-2 IN ITALIANO

SPURS-KNICKS: IL RACCONTO DI GARA-2 DELLE FINALS

LE PAGELLE DI GARA-2 DELLE FINALS