NBA, i Knicks sono la terza squadra con due vittorie in trasferta per aprire le Finals
Vincendo nella notte 105-104 a San Antonio i Knicks si sono portati avanti 2-0 nelle Finals, diventando solamente la terza squadra nella storia della NBA a vincere in trasferta entrambe le prime due partite della serie che assegna il titolo. E nei due casi precedenti le squadre che si sono rese protagoniste del doppio colpo in trasferta in apertura delle Finals hanno finito per vincere il titolo…
GLI HIGHLIGHTS DI GARA-2 IN ITALIANO
SPURS-KNICKS: IL RACCONTO DI GARA-2 DELLE FINALS
- Alla vigilia delle Finals i pronostici li davano per sfavoriti, ma i Knicks hanno iniziato la serie alla grande piazzando due vittorie sul campo di San Antonio. E ora, avanti 2-0, Jalen Brunson e compagni hanno di fronte due gare in cui verranno spinti dal tifo prevedibilmente infernale del Madison Square Garden, oltre al precedente benaugurante che arriva dalle uniche altre due squadre protagoniste del doppio colpo in trasferta in apertura delle Finals
- Gara-1 Phoenix Suns-Chicago Bulls 92-100
- Gara-2 Phoenix Suns-Chicago Bulls 108-111
- Chicago Bulls campioni NBA dopo aver vinto le Finals 4-2
- Gara-1 Orlando Magic-Houston Rockets 118-120 (OT)
- Gara-2 Orlando Magic-Houston Rockets 106-117
- Houston Rockets campioni NBA dopo aver vinto le Finals 4-0