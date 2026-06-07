I New York Knicks hanno avvisato i propri tifosi di aver aumentato il livello di sicurezza in vista di gara-3 delle NBA Finals, a cui parteciperà anche il Presidente Donald Trump. Per l’occasione è stato richiesto di presentarsi almeno due ore prima della palla a due, che non verrà fatta passare nessuna borsa o zaino e che ci saranno controlli simili a quelli per i trasporti
Con l’entusiasmo alle stelle e i prezzi dei biglietti ancora più su, i New York Knicks si preparano anche all’arrivo di Donald Trump per gara-3 delle NBA Finals contro i San Antonio Spurs. La presenza del Presidente degli Stati Uniti d’America, già anticipata a fine maggio, è stata confermata nelle ultime ore e i Knicks hanno dovuto innalzare i propri livelli di sicurezza. Tutti i possessori dei costosissimi biglietti sono stati informati che i controlli per entrare al Madison Square Garden saranno aumentati: nessuna borsa o zaino potrà entrare nell’arena per nessun motivo e ci saranno procedure come quelle dei trasporti, come ad esempio scanner aeroportuali o controlli persona per persona. Per questo motivo la squadra ha consigliato di arrivare almeno due ore prima della palla a due, così da non rischiare di arrivare tardi per l’inizio della partita, e ha reso noto che gli oggetti confiscati durante i controlli non verranno messi da parte per essere recuperati in un secondo momento.
Trump alle Finals: è il primo Presidente in carica a esserci
In passato è già capitato che un Presidente in carica partecipasse a una gara NBA mentre era in carica (ad esempio con Barack Obama nel 2015), ma non è mai successo per una partita delle NBA Finals. Trump però ha fatto dello sport uno dei terreni in cui farsi vedere maggiormente, sia con un coinvolgimento in prima persona nei prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno a partire dalla prossima settimana, sia assistendo al Super Bowl del 2025, alla Daytona 500 e alla Ryder Cup.