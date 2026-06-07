I New York Knicks hanno avvisato i propri tifosi di aver aumentato il livello di sicurezza in vista di gara-3 delle NBA Finals, a cui parteciperà anche il Presidente Donald Trump. Per l’occasione è stato richiesto di presentarsi almeno due ore prima della palla a due, che non verrà fatta passare nessuna borsa o zaino e che ci saranno controlli simili a quelli per i trasporti

Con l’entusiasmo alle stelle e i prezzi dei biglietti ancora più su, i New York Knicks si preparano anche all’arrivo di Donald Trump per gara-3 delle NBA Finals contro i San Antonio Spurs. La presenza del Presidente degli Stati Uniti d’America, già anticipata a fine maggio, è stata confermata nelle ultime ore e i Knicks hanno dovuto innalzare i propri livelli di sicurezza. Tutti i possessori dei costosissimi biglietti sono stati informati che i controlli per entrare al Madison Square Garden saranno aumentati: nessuna borsa o zaino potrà entrare nell’arena per nessun motivo e ci saranno procedure come quelle dei trasporti, come ad esempio scanner aeroportuali o controlli persona per persona. Per questo motivo la squadra ha consigliato di arrivare almeno due ore prima della palla a due, così da non rischiare di arrivare tardi per l’inizio della partita, e ha reso noto che gli oggetti confiscati durante i controlli non verranno messi da parte per essere recuperati in un secondo momento.