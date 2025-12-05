Mondiali: Trump, Bocelli, Shaq e Baggio: tutti i vip presenti al sorteggio
La meravigliosa voce di Andrea Bocelli nel Nessun Dorma ha aperto il sorteggio del Mondiale 2026. Con lui una parata di stelle, del pallone, dello sport e dello spettacolo: da Baggio a Ronaldo, da Shaquille O'Neal a Robbie Williams, da Tom Brady a Del Piero. Il presidente Usa Donald Trump ha ricevuto il premio Fifa per la pace. Poi, a sorpresa: "Il vero football è questo, non quello americano"
- John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC. Welcome, benvenuti al sorteggio dei Mondiali di calcio! Tra vip, stelle dello sport, della musica e della politica.
- Ecco le prime foto del red carpet. C'è un po' di Italia anche grazie ad Andrea Bocelli, oltre al bussolotto con gli azzurri tra i possibili qualificati via playoff…
- Proprio la meravigliosa voce di Andrea Bocelli nel Nessun Dorma ha aperto il sorteggio del Mondiale.
- Non solo calcio: al sorteggio un cast straordinario di icone di diversi sport, dal football americano al basket. Qui il grande Shaquille O'Neal, leggenda NBA
- Il due volte campione del Super Bowl NFL: Eli Manning
- A illuminare il palco c'è anche Robbie Williams
- Robbie Williams e Nicole Scherzinger si sono esibiti presentando la canzone ufficiale del Mondiale, un inno al calcio e alla solidarietà. “Desire”. Il ritornello: "Destiny is in front of you / It’s a beautiful game and the dream it’s coming true". Il destino è davanti a te / È il gioco meraviglioso e il sogno si sta avverando"
- Heidi Klum condurrà l'evento insieme all'attore Kevin Hart. Per lei si tratta di un ritorno dopo aver già preso parte al sorteggio del Mondiale 2006 nella sua Germania, Coppa del mondo dolcissima nella memoria azzurra.
- L'arrivo del presidente Usa Donald Trump, con lui il numero uno della Fifa Infantino.
- …e spunta anche un pallone col volto del presidente Usa
- Il presidente Trump ha ricevuto da Infantino il premio Fifa per la pace, il Fifa Peace Prize.
- Trump indossa la medaglia. Poi le sue parole: "Questo è uno dei più grandi onori della mia vita, conosco Gianni Infantino da tempo, questo è un bell'omaggio al gioco del calcio con numeri oltre ogni aspettativa. Credo che questo sarà un evento mai visto prima: abbiamo ottime relazioni con Canada e Messico, ecco perché voglio ringraziarli. E voglio ringraziare tutti perché oggi il mondo è un posto più sicuro. Questo è davvero un grande onore"
- Infantino ha tenuto il palco da vero showman della tv Usa: "Questo Mondiale sarà il più grande evento sportivo dell'umanità"
- E poi, ovviamente, le star del calcio, le star dei Mondiali del passato. Qui il Fenomeno Ronaldo insieme a Kakà, entrambi campioni del mondo 2002 (Kakà, giovanissimo, giocò solo 18 minuti nella terza gara del girone).
- …a proposito di Brasile. Ancelotti insieme a Dick Advocaat, l'uomo che ha portato al Mondiale Curacao.
- I divin codino, Roberto Baggio
- Batigol, Gabriel Omar Batistuta
- Bebeto, uno dei protagonisti dei momenti cult della storia dei Mondiali, quando nel 1994 inventò la famosa esultanza della 'culla'
- Javier Zanetti
- Alex Del Piero
- Giacca un po' stretta per Roberto Carlos?
- Il numero uno degli arbitri Collina
- Sul palco per l'inizio del sorteggio i leader dei tre Paesi ospitanti: il presidente Usa Donald Trump, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Proprio loro tre hanno estratto le prime tre squadre, ovviamente Usa, Canada e Messico, tutte con già uno slot pre assegnato: Messico nel girone A, Canada nel B e Usa nel D.
- Parole un po' a sorpresa sul palco per Trump: “Noi americani dovevamo inventarci un altro nome per quello che chiamiamo football, perché è questo il vero football”
- Guanti bianchi alle mani: la Coppa l'ha riportata il Ct campione in carica Scaloni
- E dopo i vari politici, icone dello sport americano, cantanti e attori: il calcio. E' Rio Ferdinand a fare da cerimoniere per il sorteggio vero e proprio.
- Insieme a Rio altre quattro superstar Usa, idealmente a rappresentare i quattro sport più popolari a stelle e strisce, ma anche in Canada: il quattro volte campione della Stanley Cup e membro della Hall of Fame della NHL di hockey Wayne Gretzky, il sette volte All-Star della MLB di baseball Aaron Judge dei New York Yankees, il quattro volte campione della NBA e membro della Hall of Fame Shaquille O'Neal e Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl.
- Il momento in cui Wayne Gretzky estrae il playoff italiano: se ci qualificheremo saremo nel gruppo B assieme a Canada, Qatar e Svizzera.
- Ecco tutti i gironi