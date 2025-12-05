 Mondiali 2026, Trump, Bocelli, Shaq e Baggio: i vip al sorteggio. Foto | Sky Sport
Mondiali: Trump, Bocelli, Shaq e Baggio: tutti i vip presenti al sorteggio

La meravigliosa voce di Andrea Bocelli nel Nessun Dorma ha aperto il sorteggio del Mondiale 2026. Con lui una parata di stelle, del pallone, dello sport e dello spettacolo: da Baggio a Ronaldo, da Shaquille O'Neal a Robbie Williams, da Tom Brady a Del Piero. Il presidente Usa Donald Trump ha ricevuto il premio Fifa per la pace. Poi, a sorpresa: "Il vero football è questo, non quello americano"

SORTEGGIO MONDIALI LIVE: TUTTI I GIRONI

