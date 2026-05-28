Parlando con la stampa, Donald Trump ha fatto sapere che andrà a una delle partite delle NBA Finals al Madison Square Garden. "Sono stato invitato da molte persone e da James Dolan, perciò penso proprio di andare a una delle partite. Sarei andato per gara-5 ma i Knicks hanno chiuso la serie prima… Che squadra che hanno, hanno vinto tutte le partite e hanno grandi giocatori". Sarebbe il primo Presidente in carica a essere presente a una gara di finale

La "Celebrity Row" del Madison Square Garden potrebbe presto impreziosirsi di una carica istituzionale di spicco mai vista prima a una gara di finale. Il Presidente Donald Trump ha infatti reso noto che intende partecipare a una delle gare delle Finals che i New York Knicks disputeranno in casa nel mese di giugno: "Penso che andrò a una delle partite" ha detto Trump parlando con la stampa. "Mi hanno invitato molte persone, tra cui James Dolan [proprietario dei Knicks, ndr], e penso proprio che ci sarò". Trump sarebbe il primo Presidente in carica ad assistere a una gara delle Finals, visto che i precedenti hanno partecipato solo prima o dopo essere stati Presidenti, come peraltro lui stesso faceva con continuità negli anni '90 a bordo campo (Barack Obama, appassionatissimo di basket, durante la sua presidenza ha assistito a diverse partite ma mai a una delle Finals mentre era in carica). Trump ha rivelato anche che sarebbe andato a gara-5 delle finali di conference contro Cleveland, ma i Knicks hanno fatto saltare i suoi piani: "Sarei andato mercoledì, ma hanno chiuso la serie molto velocemente. Che squadra che hanno, hanno vinto tutte le partite. Hanno davvero dei grandi giocatori. È una cosa molto bella da vedere: i Knicks hanno sofferto per anni". Gara-3 delle Finals si disputerà l’8 giugno, mentre due giorni dopo ci sarà anche gara-4: quelle sono le due date in cui Trump potrebbe presentarsi, unendo due eventi sportivi visto che in quei giorni cominceranno anche i Mondiali di calcio in cui è stato estremamente coinvolto.