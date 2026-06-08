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NBA Finals, il Madison Square Garden è pronto: 27 anni dopo New York attende gara-3

NBA
New York Knicks/X

A New York una partita delle Finals mancava dal 1999 e l’attesa per gara-3, la prima della serie giocata dai Knicks e in programma questa notte, si fa ormai quasi insostenibile. E anche se la presenza di Donald Trump imporrà misure di sicurezza straordinarie, al Madison Square Garden è tutto pronto per la partita che può portare Jalen Brunson e compagni a una sola vittoria dal titolo dopo 53 anni di delusioni

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L’ultima volta risale al 23 giugno del 1999, con gara-5 della serie poi persa proprio contro San Antonio per 4-1, e questa notte le Finals sono pronte a tornare a New York. In città, ovviamente, con i Knicks avanti 2-0 dopo le due vittorie in trasferta si aspettano che la storia vada in modo diverso rispetto a quell’ultima volta, quando a passare al Madison Square Garden furono gli Spurs trascinati da un grande Tim Duncan. Lo spauracchio, oggi, si chiama Victor Wembanyama, ma la fiducia, che va detto tra i tifosi blu e arancio non manca mai, è forse ai massimi storici e l’atmosfera si prospetta incandescente. Intanto la ‘World’s Most Famous Arena’ è pronta ad accogliere lo scontatissimo sold out, con la presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rendere impossibili gli assembramenti di folla fuori dal palazzetto già visti in passato per ragioni di sicurezza. La sensazione, d’altronde, è che dopo 27 anni dall’ultima apparizione della squadra all’atto finale dalla stagione e a 53 dall’ultimo titolo vinto dalla franchigia, è che i Knicks abbiano un appuntamento con la storia. E il Madison Square Garden è pronto per questo appuntamento. 

Approfondimento

I Knicks si preparano all'arrivo di Trump al MSG

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