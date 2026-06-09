NBA Finals, dagli ex Knicks ai super tifosi vip: chi c’era a gara-3 a New York. LE FOTO
Nella notte le Finals sono tornate a New York dopo un’assenza lunga 27 anni. E in una serata caratterizzata dalla presenza in tribuna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accolto con rumorosi fischi durante l’esecuzione dell’inno nazionale, tra stelle del cinema e grandi ex di casa Knicks a bordocampo è arrivata una vera e propria sfilata di celebrità e tifosi vip
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- Era stata annunciata nei giorni scorsi e la presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere a una partita delle Finals, ha generato misure di sicurezza strettissime per l’ingresso al Madison Square Garden e una quantità di fischi piuttosto copiosa al momento della tradizionale esecuzione dell’inno nazionale
- Prima della recente cavalcata che ha portato New York a due vittorie dal titolo, il momento più significativo della storia recente di Knicks risale alla Linsanity che ha colpito la città a cavallo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, con Jeremy Lin protagonista assoluto
- Anche se la concorrenza negli ultimi anni si è fatta più serrata, Spike Lee rimane il tifoso dei Knicks per antonomasia. E in gara-3 il regista di ‘Malcom X’ e ‘Fa la cosa giusta’ si è presentato con una canotta ispirata ad un altro tifoso eccellente della squadra come Papa Leone XIV
- A proposito della concorrenza per lo status di simbolo dei tifosi dei Knicks, Ben Stiller e Timothée Chalamet sono i primi inseguitori di Spike Lee e ovviamente erano in primissima fila anche in gara-3
- Altro super tifoso dei Knicks, anche se forse meno noto al di fuori degli Stati Uniti, il rapper newyorkese Fat Joe era presente a gara-3 e al suo fianco c’era DJ Khaled, produttore tra i più quotati nella scena musicale americana contemporanea
- È stato uomo simbolo e anche proprietario di minoranza dei Nets al momento del loro trasferimento dal New Jersey a Brooklyn, ma ora per Jay-Z, superstar dell’hip hop negli ultimi trent’anni, sembrano esserci solo i Knicks
- L’ultima volta che i Knicks hanno vinto il titolo nel 1973 c’era lui a guidare la squadra sul campo e, abituato a commentare tutte le partite di New York, Walt ‘Clyde’ Frazier non poteva mancare a gara-3, sfoggiando sia l’anello di campione del 1973 che quello vinto sempre con i Knicks tre anni prima
- Non ha vinto l’anello, ma la penultima volta che i Knicks erano arrivati alle Finals nel 1994 John Starks era uno degli idoli del Madison Square Garden, e a gara-3 l’ex di turno si è concesso anche una foto con la leggenda dei New York Yankees Derek Jeter
- In quelle che fino a poco fa erano state le ultime Finals nella storia dei Knicks, perse nel 1999 proprio contro San Antonio, Latrell Sprewell era un punto fermo della squadra e ancora oggi è molto amato dai tifosi newyorkesi, che a margine di gara-3 gli hanno tributato solo applausi
- Un titolo l’ha vinto, ma con Cleveland nel 2016, e J.R. Smith, nato e cresciuto nel New Jersey rimane molto legato ai colori blu e arancio, vestiti tra il 2012 e il 2015, e non ha voluto mancare l’appuntamento con le Finals
- A proposito di leggende, Eli Manning può ben fregiarsi del titolo dopo quindici anni e due Super Bowl vinti con la maglia dei New York Giants e anche lui non ha voluto mancare a gara-3