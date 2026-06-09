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NBA Finals, dagli ex Knicks ai super tifosi vip: chi c’era a gara-3 a New York. LE FOTO

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Nella notte le Finals sono tornate a New York dopo un’assenza lunga 27 anni. E in una serata caratterizzata dalla presenza in tribuna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accolto con rumorosi fischi durante l’esecuzione dell’inno nazionale, tra stelle del cinema e grandi ex di casa Knicks a bordocampo è arrivata una vera e propria sfilata di celebrità e tifosi vip

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CON IL COMMENTO DI TRANQUILLO E PESSINA

LE PAGELLE DI GARA-3 DELLE FINALS

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