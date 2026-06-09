Nella notte le Finals sono tornate a New York dopo un’assenza lunga 27 anni. E in una serata caratterizzata dalla presenza in tribuna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accolto con rumorosi fischi durante l’esecuzione dell’inno nazionale, tra stelle del cinema e grandi ex di casa Knicks a bordocampo è arrivata una vera e propria sfilata di celebrità e tifosi vip

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LE PAGELLE DI GARA-3 DELLE FINALS