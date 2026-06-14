C'è chi, come Spike Lee, segue la squadra da oltre quarant'anni e chi, come Timothée Chalamet e Ben Stiller, ha visto lievitare la sua passione per i Knicks negli ultimi tempi. I tre tifosi VIP per eccellenza, però, non potevano mancare a gara-5 a San Antonio e dopo la vittoria dei loro beniamini hanno festeggiato così la conquista del titolo che a New York mancava dal 1973 LE PAGELLE DI GARA-5 DELLE FINALS I KNICKS VINCONO IL TITOLO DOPO 53 ANNI: IL RACCONTO DI GARA-5

Spike Lee non si trattiene Abbonato ai Knicks dal lontano 1985, Spike Lee rimane l'uomo simbolo della tifoseria blu e arancio e dopo la conquista dell'agognatissimo titolo in gara-5 a San Antonio il regista di 'Fa la cosa giusta' e 'Malcom X' non si è trattenuto, abbracciando praticamente chiunque gli capitasse a tiro

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Per Chalamet il titolo vale più di un Oscar Superstar ormai da anni tra le più celebrate e amate in tutto il mondo, Timothée Chalamet non ha voluto mancare l'appuntamento con la storia in gara-5 a San Antonio e dopo la vittoria dei suoi Knicks ha definito la conquista del titolo NBA molto più importante di quella di un Oscar

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Stiller si porta a casa la lavagnetta di coach Brown Altro newyorkese doc e tifosissimo dei Knicks, Ben Stiller non solo ha seguito la squadra a San Antonio per gara-5, ma dopo il trionfo è stato protagonista negli spogliatoi, dove tra un abbraccio e una bottiglia di champagne stappata si è portato a casa la lavagnetta usata da coach Mike Brown durante la partita che ha regalato a New York il titolo dopo 53 anni