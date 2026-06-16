Il discorso di James Dolan per ispirare i Knicks

Gli account social del Roommates Show, lo show di Jalen Brunson e Josh Hart, hanno condiviso un discorso inedito del proprietario dei New York Knicks James Dolan dello scorso 3 aprile in cui ispira la squadra a sacrificarsi per dieci settimane per poter arrivare all’anello. "Vincere il titolo qui può cambiare la vostra vita per sempre. Dieci settimane sono un tempo breve, ma può cambiarvi la vita"

Il proprietario dei New York Knicks James Dolan non è uno che si fa vedere particolarmente in pubblico, specialmente negli ultimi anni. Dopo essere stato molto in vista in passato, ha imparato dai suoi errori e ha assunto un ruolo dietro le quinte, rilasciando poche dichiarazioni (per quanto a volte molto pesanti) e facendosi vedere ancora di meno (anche se al fianco del Presidente Donald Trump in occasione di gara-3 era ben visibile). Di sicuro, però, non lo si era mai visto come lo si è visto sugli account social del "Roommates Show", il podcast condotto da Jalen Brunson e Josh Hart.

Sui social è stato pubblicato il video di un discorso di 15 minuti alla squadra tenuto da Dolan il 3 aprile, a cinque gare dalla fine della regular season e ben prima dell’inizio dei playoff che hanno visto i Knicks trionfare, 53 anni dopo l’ultima volta. L’idea era quella di convincere la squadra di poter arrivare fino in fondo e vincere il titolo: "In 30 anni non ho mai fatto una cosa del genere, cioè di parlare con la squadra. Ma in 30 anni non mi sono mai sentito così vicino a vincere. Non so se potete comprendere cosa significherebbe vincere il campionato quest'anno. Cambierebbe la vita per tutti voi" dice a un certo punto Dolan. "Vi rimarrà per il resto delle vostre vite. Ovunque andiate, verrete introdotti a chiunque — pure il Presidente degli Stati Uniti d’America — come campioni NBA. E se non vincete, ci penserete per il resto delle vostre vite, così come lo farò io". Approfondimento I motivi per cui ricorderemo il titolo dei Knicks

Dolan: "Thibodeau un grande allenatore, ma serviva altro" Dolan ha anche parlato a lungo della decisione di licenziare Tom Thibodeau e assumere Mike Brown: "Abbiamo fatto un cambiamento in panchina che ha shockato il mondo, ma Leon Rose e io credevamo che la squadra dovesse avere più voce in capitolo, che venisse ascoltata di più, e non solamente guidata e diretta. Coach Thibs è un grande allenatore, molto intelligente e tutto il resto. Ma pensavamo che voi aveste bisogno di un allenatore che vi facesse giocare come una squadra e che vi facesse discutere l’uno con l’altro, invece di farvi dire da una voce sola cosa fare". Approfondimento Brown festeggia cantando ‘Who Let The Dogs Out’

Il patto delle dieci settimane Dolan ha insistito molto sull'orizzonte temporale richiesto alla squadra per vincere: "Sono qui perché abbiamo dieci settimane. Dieci settimane per raggiungere qualcosa che rimarrà con voi per il resto delle vostre vite, e anche della mia. La parola chiave è sacrificio. Se volete arrivare dove volete arrivare, dovete sacrificarvi. Sono solo 10 settimane, non è un tempo così lungo. Se riuscire a mettere tutto da parte, io credo che potete vincere. Non importa chi ci sarà dall'altra parte: dipende solo da come giochiamo noi. Potete battere chiunque. Non parlate con la stampa, parlate tra di voi. Quello che dite non cambierà niente: vincere cambierà tutto". Approfondimento Knicks: il titolo arriva con tre rimonte storiche