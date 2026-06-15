NBA, la squadra favorita per il titolo 2027? Non è New York, che finisce fuori dalla top-3
La stagione NBA si è appena conclusa con il trionfo dei Knicks, ma per i bookmakers è già tempo di lanciarsi in previsioni a proposito di chi vincerà il titolo nel 2027. E nelle quotazioni New York finisce addirittura fuori dalle prime tre posizioni, mentre squadre reduci da delusioni molto profonde sembrano in procinto di prendersi una pronta rivincita e altre potrebbero recitare un ruolo da outsider
- Forse è il fatto che dal 2018 nessuno riesca a ripetersi come campione, forse è il fatto che il titolo appena vinto dai Knicks non fosse atteso, fatto sta che secondo DraftKings New York non rientra nemmeno tra le prime tre favorite per la vittoria nel 2027
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