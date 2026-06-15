La stagione NBA si è appena conclusa con il trionfo dei Knicks, ma per i bookmakers è già tempo di lanciarsi in previsioni a proposito di chi vincerà il titolo nel 2027. E nelle quotazioni New York finisce addirittura fuori dalle prime tre posizioni, mentre squadre reduci da delusioni molto profonde sembrano in procinto di prendersi una pronta rivincita e altre potrebbero recitare un ruolo da outsider

IL SEGRETO DEI KNICKS? TRE RIMONTE DA RECORD ALLE FINALS