Il risultato finale della serie tra New York e San Antonio non rende l’idea di quanto sia stata combattuta la sfida per il titolo, ben più equilibrata del 4-1 con cui Jalen Brunson e compagni si sono aggiudicati il Larry O’Brien Trophy. Tanto è vero che nelle cinque partite giocate contro gli Spurs i Knicks hanno fatto registrare ben tre rimonte da record nella storia delle Finals, compresa la più incredibile di sempre

NOTTE FOLLE DI FESTEGGIAMENTI A NEW YORK PER IL TITOLO DEI KNICKS