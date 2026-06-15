NBA, il segreto dei Knicks campioni? Tre rimonte da record in cinque gare alle Finals
Il risultato finale della serie tra New York e San Antonio non rende l’idea di quanto sia stata combattuta la sfida per il titolo, ben più equilibrata del 4-1 con cui Jalen Brunson e compagni si sono aggiudicati il Larry O’Brien Trophy. Tanto è vero che nelle cinque partite giocate contro gli Spurs i Knicks hanno fatto registrare ben tre rimonte da record nella storia delle Finals, compresa la più incredibile di sempre
NOTTE FOLLE DI FESTEGGIAMENTI A NEW YORK PER IL TITOLO DEI KNICKS
- Quando in palio c’è il titolo, le due squadre arrivate all’atto finale della stagione non mollano fino all’ultimo possesso. Lo dimostra la quantità di rimonte incredibili nella storia delle Finals da quando la NBA ha iniziato a registrare ogni singola statistica in ogni singola partita, ovvero dalla stagione 1996-97
- Rimonta da -14
- Gara-6 contro i Dallas Mavericks
- 20/06/2006
- Rimonta da -14
- Gara-1 contro i Cleveland Cavaliers
- 04/06/2015
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- Gara-1 contro i San Antonio Spurs
- 03/06/2026
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- Gara-2 contro i Miami Heat
- 02/06/2011
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- Gara-1 contro gli Oklahoma City Thunder
- 05/06/2025
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- Gara-2 contro i Denver Nuggets
- 04/06/2023
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- Gara-1 contro i Golden State Warriors
- 02/06/2022
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- Gara-5 contro i Phoenix Suns
- 17/06/2021
- Rimonta da -16
- Gara-5 contro i Miami Heat
- 15/06/2014
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- Gara-5 contro i San Antonio Spurs
- 13/06/2026
- Rimonta da -17
- Gara-4 contro gli Oklahoma City Thunder
- 19/06/2012
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- Gara-4 contro i Los Angeles Lakers
- 12/06/2008
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- Gara-4 contro i San Antonio Spurs
- 10/06/2026