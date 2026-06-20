Se siete sui social e seguite ancora un po’ dei membri dei Cleveland Cavaliers campioni NBA nel 2016, non vi sarà sfuggito il fatto che c’è una reunion in corso e che si stanno divertendo come pazzi . Da diversi giorni ormai LeBron James, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson, Channing Frye e Kevin Love condividono sui loro account le loro attività insieme specialmente in Scozia e in Inghilterra , tra lunghe partite di golf, giri in elicottero, visite in città e molte, moltissime degustazioni di vino. A quei sei negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Iman Shumpert e Matthew Dellavedova in una villa sul mare in Francia , così che sostanzialmente la rotazione di quei Cavs campioni era tutta presente. Tutta tranne uno: Kyrie Irving .

L'assenza di Irving alla reunion dei Cavs

I tifosi hanno immediatamente notato l’assenza di Irving dal viaggio dei Cavs 2016 — tecnicamente mancavano anche Timo Mozgov, Mo Williams, James Jones, Dahntay Jones e Jordan McRae tra i 14 membri che hanno disputato almeno un minuto in quei playoff —, e un commento di JR Smith sui social aveva fatto nascere dei dissidi ("Non manca nessuno, era stato invitato e ci ha ‘ghostato’ tutti. Basta stron…e"). Dal circolo di Irving è stato però fatto sapere che il giocatore ora in forza ai Dallas Mavericks aveva degli impegni pregressi in South Carolina (al camp Top 100 organizzato dalla NBPA) e nel suo New Jersey in due diversi licei. Forse anche un po’ per giustificarsi, in occasione del 10° anniversario di gara-7 Irving ha condiviso sul suo Instagram la grafica dei Cavs campioni: "Tutti per uno. Uno per tutti. NOI abbiamo completato la missione insieme come fratelli, e questo è tutto ciò che conta per me".