Arrivato da Dallas via trade lo scorso 5 febbraio, Anthony Davis non è mai sceso in campo con la maglia degli Wizards a causa di problemi fisici di varia natura. Da oggi, però, l'ex anche di Lakers e Pelicans potrebbe firmare con Washington una ricchissima estensione per altri quattro anni che gli frutterebbe ulteriori 275 milioni di dollari. E dopo aver aperto i cordoni della borsa con Trae Young, ora in casa Wizards si trovano di fronte a una scelta non facile: rinnovare o provare a scambiare Davis?
Mesi trascorsi da giocatore degli Wizards: sei. Presenze con la maglia degli Wizards: zero. Questo, in estrema sintesi, il riassunto della primissima parte dell'avventura di Anthony Davis a Washington, dove era arrivato lo scorso 5 febbraio da Dallas. Non che in maglia Mavs fosse andata poi molto meglio, perché in un anno solare pieno trascorso in Texas Davis aveva giocato 29 partite in tutto. E se sul valore del giocatore non si discute, sulla sua fragilità fisica ci sarebbe viceversa molto da dibattere. Anche perché ora, a 33 anni compiuti, l'ex anche di Lakers e Pelicans si trova di fronte alla possibilità di firmare quella che potrebbe essere l'ultima estensione contrattuale significativa della sua carriera. E, dall'altra parte della trattativa, Washington si trova ancora una volta in una posizione assai scomoda.
Washington e una decisione difficile da prendere
Secondo le previsioni del contratto collettivo dei giocatori, da oggi Davis potrebbe firmare un'estensione di altri quattro anni con gli Wizards per un totale di 275 milioni di dollari. Una cifra importante, anzi importantissima, a maggior ragione perché Washington ha da non molto impegnato buona parte del suo spazio salariale futuro in una estensione ugualmente costosa concessa a Trae Young. E se con l'ex Hawks la dirigenza degli Wizards ha agito senza esitazioni, con Davis il front office potrebbe prendersi un tempo più lungo per riflettere sul da farsi. L'accordo attuale con il giocatore, d'altronde, scadrebbe al termine della prossima stagione, con player option esercitabile da Davis per quella successiva, e l'idea potrebbe anche essere quella di provare a metterlo sul mercato. Qualche interesse, a dire il vero tiepido, c'era stato nella scorse settimane e Washington, che al di là di Young pare voler guardare al futuro e valorizzare i tanti giovani di talento a roster, potrebbe anche sedersi al tavolo dell'eventuale trattativa.