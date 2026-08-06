Mesi trascorsi da giocatore degli Wizards: sei. Presenze con la maglia degli Wizards: zero. Questo, in estrema sintesi, il riassunto della primissima parte dell'avventura di Anthony Davis a Washington, dove era arrivato lo scorso 5 febbraio da Dallas. Non che in maglia Mavs fosse andata poi molto meglio, perché in un anno solare pieno trascorso in Texas Davis aveva giocato 29 partite in tutto. E se sul valore del giocatore non si discute, sulla sua fragilità fisica ci sarebbe viceversa molto da dibattere. Anche perché ora, a 33 anni compiuti, l'ex anche di Lakers e Pelicans si trova di fronte alla possibilità di firmare quella che potrebbe essere l'ultima estensione contrattuale significativa della sua carriera. E, dall'altra parte della trattativa, Washington si trova ancora una volta in una posizione assai scomoda.