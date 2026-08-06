Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Embiid è già in palestra e in grande forma e LeBron si esalta: "Trust The Process!"

NBA

Prima erano arrivate le fotografie, condivise dal diretto interessato, di un Joel Embiid già in palestra ad allenarsi e in eccellente forma. Poi è arrivata la condivisione su Instagram di una di quelle fotografie del nuovo compagno di squadra del centro di Philadelphia, accompagnata da un euforico: "Trust The Process!". LeBron James, insomma, sembra non vedere l'ora di condividere il campo con Embiid e con tutto il resto dei Sixers

OTTO STELLE CHE POTREBBERO CAMBIARE SQUADRA

Le buone notizie, per i Sixers e per i loro tifosi sono due. La prima è che Joel Embiid è già in palestra ad allenarsi e, stando alle foto condivise proprio dal diretto interessato sui suoi profili social, sembra essere in una condizione fisica già eccellente. Per quanto ovvio, visti i tantissimi problemi di varia natura e i molteplici infortuni a cui il centro di Philadelphia è andato incontro nel corso della sua carriera, l'ottima forma mostrata da Embiid sembra poter essere la premessa a una stagione in cui poter giocare finalmente con continuità. E un nuovo compagno di squadra del camerunese sembra essere il primo a credere in questa possibilità. 

Embiid in forma e LeBron si esalta

Di fronte alle immagini di Embiid così in forma e già impegnato a sudare in palestra, LeBron James non ha saputo trattenere l'entusiasmo. Il super veterano, che giusto poche settimane fa ha deciso di giocare con i Sixers per la prossima stagione, ha infatti ripreso una delle fotografie del suo nuovo compagno di squadra e l'ha condivisa in una storia sul suo profilo Instagram, aggiungendovi un assai esplicito: "Trust The Process!". Quella di LeBron, quindi, suona come un'apertura di fiducia nei confronti di Embiid in vista di un'annata in cui a Philadelphia ci si aspettano grandi, anzi grandissime cose

Approfondimento

Edgecombe: "Niente titolo? Sarebbe un fallimento"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Embid in palestra, LeBron: "Trust The Process!"

NBA

Prima erano arrivate le fotografie, condivise dal diretto interessato, di un Joel Embiid già in...

Heat e Lakers su Klay Thompson, Dallas non molla

NBA

Il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione e l'avventura a Dallas per Klay...

Edgecombe: "Niente titolo? Sarebbe un fallimento"

NBA

Dopo un mercato estivo sontuoso, con l'arrivo prima di Jaylen Brown e poi di LeBron James, i...

Jokic tra un anno può firmare un contratto record

NBA

Il suo accordo con i Nuggets scadrebbe al termine della prossima stagione (con player option per...

WNBA: Zandalasini c'è e Golden State vede la vetta

NBA

Nella notte le Valkyries hanno battuto Toronto per 92-81, ottenendo così l'8^ vittoria nelle...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS