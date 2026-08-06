Prima erano arrivate le fotografie, condivise dal diretto interessato, di un Joel Embiid già in palestra ad allenarsi e in eccellente forma. Poi è arrivata la condivisione su Instagram di una di quelle fotografie del nuovo compagno di squadra del centro di Philadelphia, accompagnata da un euforico: "Trust The Process!". LeBron James, insomma, sembra non vedere l'ora di condividere il campo con Embiid e con tutto il resto dei Sixers

Le buone notizie, per i Sixers e per i loro tifosi sono due. La prima è che Joel Embiid è già in palestra ad allenarsi e, stando alle foto condivise proprio dal diretto interessato sui suoi profili social, sembra essere in una condizione fisica già eccellente. Per quanto ovvio, visti i tantissimi problemi di varia natura e i molteplici infortuni a cui il centro di Philadelphia è andato incontro nel corso della sua carriera, l'ottima forma mostrata da Embiid sembra poter essere la premessa a una stagione in cui poter giocare finalmente con continuità. E un nuovo compagno di squadra del camerunese sembra essere il primo a credere in questa possibilità.