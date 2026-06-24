Meno di tre mesi fa Morez Johnson Jr., Axel Lendeborg e Aday Mara guidavano Michigan alla conquista del titolo NCAA e nella notte hanno fatto il grande salto verso la NBA venendo chiamati al Draft rispettivamente da Dallas, Golden State e Oklahoma City. E Johnson ai Mavs ritroverà anche Dusty May, coach dei Wolverines da pochissimo nominato capo allenatore dei texani
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Sempre insieme, dal parquet del Lucas Oil Stadium di Indianapolis al palco del Barclays Center di Brooklyn, sempre per festeggiare un traguardo importante. Meno di tre mesi fa, infatti, Morez Johnson Jr., Yaxel Lendeborg e Aday Mara trascinavano Michigan alla conquista del titolo NCAA battendo in volata UConn in finale e nella notte i tre si sono ritrovati uno a fianco all’altro per il Draft. Curiosamente, i tre ex compagni di squadra sono stati chiamati quasi uno in fila all’altro, con Johnson Jr. a Dallas alla posizione numero 9, Lendeborg a Golden State alla 11 e Mara a Oklahoma City alla 12. Inevitabile e immancabile la foto celebrativa del trio, che porterà un po’ di spirito Wolverines nella prossima stagione NBA.
A Dallas una vera e propria reunion di Michigan
Per Johnson Jr., poi, il salto verso il professionismo dovrebbe risultare agevolato dalla presenza di una vecchia conoscenza. I Mavs, infatti, hanno da poco nominato Dusty May, condottiero di Michigan della vittoria dello scorso aprile dalla lunghissima esperienza in ambito college basketball, come loro nuovo allenatore. Il lungo, quindi, ritroverà il suo coach anche a Dallas e nel frattempo festeggia insieme ai suoi due ex compagni e prossimi avversari sui campi della NBA.