Draft NBA 2026, tutte le scelte del 1° e 2° giro su Sky Sport e NOW

Doppio appuntamento su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per il Draft 2026. Si parte questa notte con il primo giro in diretta dalle 2.00 con commento originale e poi in replica domani mercoledì 24 dalle 12 con commento di Dario Vismara e Lorenzo Neri. Sempre alle 2.00, ma nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 via al secondo giro con commento originale e in replica giovedì 25 dalle 12 con commento di Davide Fumagalli e Marco Mastrorilli

Il momento è arrivato, perché il Draft 2026, tra i più attesi degli ultimi anni, è pronto ad andare in scena da questa notte. Come già successo un anno fa, la NBA ha deciso di spalmare su due serate il Draft, con il primo e il secondo giro separati da 24 ore di distanza. Si parte questa notte alle 2.00 con il primo giro, dove saranno protagonisti i vari AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer e Caleb Wilson, talenti chiacchieratissimi, e sempre alle 2.00 nella notte tra mercoledì e giovedì si proseguirà con il secondo giro, da sempre garanzia di sorprese e colpi di scena. E tutte le emozioni del Draft 2026 si potranno vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.