Già la scorsa estate Denver avrebbe voluto allungare il contratto di Nikola Jokic, ma le negoziazioni si erano fermate per concedere ai Nuggets maggior agio nel costruire attorno al serbo la squadra più competitiva possibile. Lo scenario, dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff, sembra ora destinato a ripetersi e il tre volte MVP prova così a mettere pressione alla dirigenza della franchigia con l’idea di fare il possibile per tornare davvero a competere per il titolo

Denver, un anno dopo sembra tutto uguale . Come in una sorta di versione NBA del giorno della marmotta , a distanza di dodici mesi in casa Nuggets tutto sembra ricominciare da capo. Come la scorsa estate, infatti, ci sarebbero i presupposti per allungare il contratto a Nikola Jokic , totem della squadra e per distacco miglior giocatore nella storia della franchigia, ma il prolungamento potrebbe venire rimandato di un altro anno . La priorità , nella scorsa estate così come ora, per entrambe le parti, dirigenza della franchigia e giocatore, sembra essere quella di costruire una squadra che possa tornare a competere per il titolo . Il rinnovo dell’accordo teoricamente in scadenza al termine della prossima stagione, con player option esercitabile da Jokic per quella 2027-28 , può quindi attendere, ma la pressione sul front office dei Nuggets si fa sempre più forte .

Denver e un nuovo tentativo di ripartire

Un anno fa erano stati lo scambio che aveva portato in Colorado Cam Johnson al posto di Michael Porter Jr. e le firme di Tim Hardaway Jr. e Joans Valanciunas a far lievitare le quotazioni di Denver, anche se poi le speranze di tornare almeno alle Finals si sono infrante già al primo turno contro Minnesota. Oggi, invece, il sogno dei Nuggets si chiamerebbe Jaylen Brown, anche se imbastire una trade per la stella dei Celtics sembra assai complicato per via del pesante monte stipendi a carico di Denver. Più realistico, ma comunque non di facile realizzazione, il rinnovo del contratto di Peyton Watson, forse la sorpresa più gradita della scorsa stagione per i Nuggets. Di certo c’è che Jokic pare disposto a rimandare la firma sul prolungamento del suo contratto per concedere ancora una volta alla sua dirigenza il massimo agio possibile nella costruzione della squadra. Anche perché il tempo scorre, il serbo ha 31 anni e Oklahoma City e San Antonio, a oggi, sembrano essere avanti nettamente rispetto a Denver nella corsa all’Ovest.