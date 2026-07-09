"Mi vergognavo da anni, perché sono italiano, ma non potevo parlare né capire la lingua perché mio padre non mi ha mai insegnato l'italiano" ha spiegato Zarba. "La mia famiglia viene dalla Sicilia, ma ha smesso di parlare dopo la scomparsa di mio nonno, quando mio padre aveva 13 anni. E come in tante altre storie, quando le famiglie italiane vengono qui vogliono integrarsi, voglio essere americani. Quindi hanno smesso di parlare italiano". Per anni Zarba ha sentito il pungolo di cominciare a studiare la lingua della sua famiglia, ma è stato solo sei anni fa che ci si è messo d'impegno: "Avevo tante scuse: la moglie, due figli, la carriera…. Non c’era molto tempo per imparare. A marzo 2020 è arrivata la svolta per me: all'inizio della pandemia eravamo tutti bloccati a casa con tanto tempo a disposizione. Lì ho deciso di cogliere l’opportunità e di cominciare a studiare. Quindi sei anni fa ho cominciato con 500 lezioni a un livello molto basso, 15 minuti al giorno, e poi piano piano sono migliorato. All'età di 51 anni bisogna impegnarsi ogni giorno con una nuova lingua, altrimenti la perdi subito. Ma eccoci qua. Adesso è una vera e propria passione per me: mi impegno ogni giorno e mi piace davvero, perché amo la cultura e la lingua italiana".