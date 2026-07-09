In molti considerano Zach Zarba il miglior arbitro della NBA, ma in pochi sanno che è di origini italiane e parla benissimo la nostra lingua. Lo ha raccontato lui stesso nel podcast "A Cresta Alta" con Danilo e Federico Gallinari insieme al giornalista Simone Sandri, spiegando come dopo la pandemia abbia imparato l'italiano
Zach Zarba è considerato da molti il miglior arbitro della NBA. Di tutti gli arbitri della lega, è l’unico che nel sondaggio anonimo condotto dalla NBPA tra i giocatori è stato posizionato nel tier più alto da tutte le squadre coinvolte. Quello che molti non sanno, però, è che Zarba non solo ha origini italiane (riscontrabili nel suo cognome), ma parla benissimo la nostra lingua. Ne ha dato dimostrazione nell’ultima puntata del podcast "A Cresta Alta" con Danilo e Federico Gallinari insieme al giornalista Simone Sandri, parlando in un italiano eccellente per oltre 40 minuti dell’episodio, raccontando la sua storia oltre che la sua carriera.
"Mi vergognavo da anni, perché sono italiano, ma non potevo parlare né capire la lingua perché mio padre non mi ha mai insegnato l'italiano" ha spiegato Zarba. "La mia famiglia viene dalla Sicilia, ma ha smesso di parlare dopo la scomparsa di mio nonno, quando mio padre aveva 13 anni. E come in tante altre storie, quando le famiglie italiane vengono qui vogliono integrarsi, voglio essere americani. Quindi hanno smesso di parlare italiano". Per anni Zarba ha sentito il pungolo di cominciare a studiare la lingua della sua famiglia, ma è stato solo sei anni fa che ci si è messo d'impegno: "Avevo tante scuse: la moglie, due figli, la carriera…. Non c’era molto tempo per imparare. A marzo 2020 è arrivata la svolta per me: all'inizio della pandemia eravamo tutti bloccati a casa con tanto tempo a disposizione. Lì ho deciso di cogliere l’opportunità e di cominciare a studiare. Quindi sei anni fa ho cominciato con 500 lezioni a un livello molto basso, 15 minuti al giorno, e poi piano piano sono migliorato. All'età di 51 anni bisogna impegnarsi ogni giorno con una nuova lingua, altrimenti la perdi subito. Ma eccoci qua. Adesso è una vera e propria passione per me: mi impegno ogni giorno e mi piace davvero, perché amo la cultura e la lingua italiana".
Nella bio sul sito ufficiale dell’associazione arbitri l'Italia compare come il paese dove Zarba vuole andare più spesso in vacanza, cosa che succede piuttosto spesso: "Ogni estate cerchiamo di andarci. L'estate scorsa io e mia moglie siamo andati a Venezia, mentre due anni fa siamo andati in Sicilia perché mio padre si reca lì ogni estate, visto che ha comprato 11 appartamenti a Taormina. La mia famiglia viene da un paesino che si chiama Leonforte in Sicilia. Mia moglie è di origine africana ma parla francese, io sto cercando di migliorare il mio italiano, quindi ogni estate cerchiamo di andare in Italia o in Francia". Un bel modo per tenere in allenamento una lingua che parla davvero benissimo.