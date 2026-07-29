La firma di Mario Hezonja con i Cleveland Cavaliers non è più così certa: il Real Madrid contesta tempi e modi per il buyout del suo contratto, non avendo ancora ricevuto gli 850.000 euro necessari per liberarlo. Il club spagnolo teme che la firma coi Cavs sia solamente un "ponte" per firmare con una squadra rivale dell’Eurolega, come riportato da diversi media internazionali

Quella che sembrava una semplice firma in free agency si sta rivelando un caso internazionale. Il ritorno di Mario Hezonja in NBA a sei anni di distanza dal suo addio è infatti al momento bloccato per problemi con il buyout del suo contratto con il Real Madrid. Come riportato dal giornalista Marc Stein, i Cleveland Cavaliers stanno ancora affrontando i passi necessari per poter mettere sotto contratto il croato, più precisamente quelli che servono per liberare il giocatore dal suo accordo con il club spagnolo, che sta opponendo resistenza. Approfondimento Svanito LeBron, Cavs e Warriors virano su Hezonja

Il buyout fuori tempo massimo Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il termine ultimo per il buyout di Hezonja era infatti il 20 luglio, ma in quel momento l’intero mercato NBA — e in particolare quello dei Cavs — era bloccato in attesa di scoprire quale scelta avrebbe preso LeBron James per il suo futuro. Hezonja, attraverso il suo agente Misko Raznatovic, avrebbe comunicato l’intenzione di esercitare il buyout entro quella data, ma senza versare gli 850.000 euro necessari per attivare la clausola, non avendo ancora un accordo definito con una squadra NBA disposta a pagare quella cifra. Approfondimento L'indecisione di LeBron tiene fermo Mario Hezonja

Il sospetto del Real: firmare coi Cavs per poi tornare in Europa Il Real Madrid oppone però resistenza per un altro motivo: il timore che Hezonja firmi subito per un’altra squadra di Eurolega. Secondo quanto riportato dal portale greco Sport24, infatti, i Cavs sarebbero disposti a fare da "ponte" per una nuova destinazione, firmando Hezonja e liberandolo poco dopo per permettergli di accordarsi con Dubai o con l’Olympiacos (fonte Marca). In questo caso, però, interverrebbe la NBA, che non permetterebbe ai Cavs di firmare Hezonja per poi vederlo tornare in Eurolega in una squadra diversa dal Real Madrid, specialmente in un periodo storico in cui i rapporti con i club europei devono essere gestiti con particolare tatto visto l’arrivo di NBA Europe. Approfondimento Hezonja lascia il Real Madrid e punta all'NBA