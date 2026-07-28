Nel futuro di Kyrie Irving ci sono ancora i Dallas Mavericks. Nonostante le voci che lo vedevano come possibile partente sul mercato per una squadra pronta a vincere subito (magari riunendosi con LeBron James), i Mavs hanno rifiutato ogni offerta e puntano ancora sul 34enne che ha recuperato a pieno dalla rottura del legamento crociato anteriore subita nel marzo del 2025. "Da quello che ho appreso, la riabilitazione di Irving è andata benissimo" ha detto Shams Charania di ESPN. "Se i Mavericks avessero giocato a un livello molto competitivo lo scorso anno, Irving sarebbe potuto tornare a dicembre o gennaio. Ma dato il modo in cui stava andando la stagione, ovviamente non aveva senso che i Mavericks riportassero Irving in campo. Ma da quello che ho capito, si è completamente ripreso dall’infortunio ed è stato coinvolto in tutti i piani della off-season dei Mavs". Il suo posto nel quintetto titolare del nuovo allenatore Dusty May è allora assicurato, potendo finalmente giocare insieme al Rookie dell’Anno Cooper Flagg dopo un’intera stagione passata a osservarlo da bordo campo.

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