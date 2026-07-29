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Mercato NBA, LeBron James insieme a Steph Curry? Solo lontano da Golden State

NBA
©Getty

La coppia dei sogni formata da LeBron James e Steph Curry è destinata a rimanere un episodio isolato a Parigi 2024. Nonostante la possibilità di firmare con Golden State in free agency, James avrebbe espresso a Curry la volontà di giocare insieme ma solo lontano dagli Warriors, per via della storia pregressa da rivale del Re nei confronti della franchigia californiana — come confermato anche da Draymond Green

Il sogno di vedere LeBron James e Steph Curry di nuovo compagni di squadra dopo la memorabile esperienza alle Olimpiadi di Parigi è destinato a rimanere solamente un sogno, almeno per quelle che sono le condizioni attuali. I Golden State Warriors sono stati a lungo accostati a James nella sua free agency, tanto da essere anche sulla celebre lavagna del suo agente Rich Paul, ma alla fine il Re ha preferito cambiare costa e unirsi ai Philadelphia 76ers. Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Anthony Slater, a James sarebbe piaciuto giocare di nuovo con Curry ma a una condizione: di non farlo a Golden State. "Una fonte mi ha detto che LeBron sarebbe stato più interessato a giocare con Steph Curry, ma in una squadra diversa dagli Warriors, per via della storia pregressa con loro".

Il riferimento è soprattutto alle quattro finali consecutive disputate ai tempi dei Cavs contro gli Warriors tra il 2015 e il 2018, oltre alle sfide delle ultime stagioni in maglia Lakers. Una serie di scontri che hanno fatto passare James come il rivale principale della dinastia degli Warriors, e che evidentemente il Re (sempre molto attento alla sua "narrazione") non riesce a dimenticare: "Alla fine non credo che Bron sia mai stato in grado di mettersi alle spalle la storia pregressa, e lo capisco" ha detto Draymond Green nel suo podcast spiegando perché James, nonostante i suoi tentativi, abbia deciso alla fine di non unirsi agli Warriors.

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