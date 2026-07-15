Il caso Aspiration potrebbe non essere l'unico episodio di accordi sospetti per Kawhi Leonard: secondo quanto riportato da The Athletic, l'indagine della NBA si è allargata e sta esaminando anche un secondo accordo di sponsorizzazione con un’altra compagnia, oltre a delle spese che i Clippers hanno coperto a Leonard e non sono state rimborsate. Questo allargamento spiegherebbe il ritardo nella chiusura delle indagini, che secondo Adam Silver dovrebbero concludersi entro l'estate

Il caso Kawhi Leonard-Aspiration è stato l’argomento principale della conferenza stampa del commissioner Adam Silver a Las Vegas, dichiarando che l’indagine dovrebbe — nella migliore delle ipotesi — concludersi entro l’estate. Poche ore prima però un lungo articolo di The Athletic ha fatto emergere ulteriori dettagli che spiegano il motivo per cui questa indagine prosegue da quasi 11 mesi. Secondo quanto scritto, infatti, l’indagine si è allargata rispetto a quando è iniziata: al centro delle attenzioni dello studio legale Wachtell Lipton, incaricato dalla NBA, ci sarebbe anche un altro accordo di sponsorizzazione con un’altra compagnia di cui non si era precedentemente a conoscenza. E non solo: si sta anche indagando su delle spese di Leonard coperte dai Clippers che non sono mai state rimborsate dal giocatore, in quello che rappresenterebbe un ulteriore aggiramento del salary cap.