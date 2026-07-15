Il caso Aspiration potrebbe non essere l'unico episodio di accordi sospetti per Kawhi Leonard: secondo quanto riportato da The Athletic, l'indagine della NBA si è allargata e sta esaminando anche un secondo accordo di sponsorizzazione con un’altra compagnia, oltre a delle spese che i Clippers hanno coperto a Leonard e non sono state rimborsate. Questo allargamento spiegherebbe il ritardo nella chiusura delle indagini, che secondo Adam Silver dovrebbero concludersi entro l'estate
Il caso Kawhi Leonard-Aspiration è stato l’argomento principale della conferenza stampa del commissioner Adam Silver a Las Vegas, dichiarando che l’indagine dovrebbe — nella migliore delle ipotesi — concludersi entro l’estate. Poche ore prima però un lungo articolo di The Athletic ha fatto emergere ulteriori dettagli che spiegano il motivo per cui questa indagine prosegue da quasi 11 mesi. Secondo quanto scritto, infatti, l’indagine si è allargata rispetto a quando è iniziata: al centro delle attenzioni dello studio legale Wachtell Lipton, incaricato dalla NBA, ci sarebbe anche un altro accordo di sponsorizzazione con un’altra compagnia di cui non si era precedentemente a conoscenza. E non solo: si sta anche indagando su delle spese di Leonard coperte dai Clippers che non sono mai state rimborsate dal giocatore, in quello che rappresenterebbe un ulteriore aggiramento del salary cap.
Approfondimento
Silver: "Indagine su Kawhi chiusa entro l'estate"
La campagna marketing ispirata a Groot
Nel pezzo si parla anche a lungo dell’accordo tra Leonard e Aspiration, che concedeva al giocatore di non apparire né legare la sua immagine all’azienda pur ricevendo un compenso di ben 28 milioni di dollari. Questo non significa però che il reparto marketing di Aspiration non ci abbia provato, per quanto in maniera un po’ goffa. Nel pezzo di The Athletic sono state pubblicate una serie di immagini in cui Leonard appariva in una versione ispirata al personaggio Marvel Groot — un albero senziente ma di poche parole, unendo sia la personalità silente di Leonard che la sua passione per i fumetti sia, soprattutto, l’idea stessa di Aspiration, un istituto bancario che piantava alberi a fronte di apertura di conti per compensare l’impatto ambientale. Quelle idee sono state condivise tra Aspiration e l’agenzia che cura gli interessi di Leonard, ma dopo qualche settimana di lavoro è stato detto loro di "smettere di pensare a Kawhi perché sembrava un vicolo cieco".