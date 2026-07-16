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NBA, Davide Casarin: "Summer League è un sogno, ho visto Tatum e non ci credevo"

NBA
Gaia Accoto

Gaia Accoto

Davide Casarin, nuova guardia della Virtus Bologna, sta disputando la Summer League di Las Vegas con gli Houston Rockets. Il giocatore della nazionale ha raccontato come è nata la possibilità di giocare per la franchigia texana e come sta vivendo questa esperienza, con un incontro decisamente particolare con Jayson Tatum. La testa, però, è già alla prossima stagione con le Vu Nere

Davide Casarin è l’unico giocatore azzurro attualmente impegnato nella Summer League di Las Vegas, dove sta giocando per gli Houston Rockets. Fino a questo momento la nuova guardia della Virtus Bologna ha giocato solo 13 minuti nella quarta partita della lega estiva della sua squadra contro i Philadelphia 76ers, mettendo a referto 2 rimbalzi, 2 assist e 4 palle perse. Al di là dei numeri, comunque, rimane l’emozione di poter vivere un’esperienza del genere negli Stati Uniti: "Quando mi hanno chiamato il mio agente e il mio papà e mi hanno detto che c'era questa occasione, che gli Houston Rockets mi avevano invitato per la Summer League, io sono rimasto pietrificato, ero sconvolto” ha raccontato Casarin a Sky. "La sera poi al Taliercio ho incontrato lo scout dei Rockets che mi ha detto che erano contenti di avermi, tutte queste cose qui. Come nei film un po', no? E io sono rimasto veramente scioccato, però emozione incredibile, indescrivibile". Dopo aver dovuto saltare gli impegni con la nazionale per una tendinopatia, Casarin è volato negli States dove ha avuto modo di vivere davvero un sogno: "L’altro giorno mi è passato vicino Jayson Tatum: ci ho messo un po' a capire se fosse veramente lui o un sosia, perché non ci credevo. Sono cose che ti fanno dire: cavolo, qualcosa di buono lo stai facendo, continua così che poi il lavoro paga".

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Anche se il presente è in Nevada, il prossimo futuro dell’azzurro è con la Virtus Bologna, alla quale è passato dopo un’ottima stagione a Cremona: "Anche questo è un sogno che si realizza, perché la Virtus è una delle società più storiche che ci siano, non solo in Italia ma in Europa. È veramente uno step in più, quello in cui dici: adesso posso giocare per una squadra come la Virtus, avere la scritta Virtus sul petto. Sono onoratissimo, fremo dalla voglia, perché è vero che sono qua a Las Vegas, però sto pensando molto anche a tornare a Bologna. Quando finirò qui avrò una settimana di pausa, poi inizio l’off-season con Bologna: non vedo l'ora di iniziare, sono veramente entusiasta di questo nuovo progetto".

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