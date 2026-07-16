Davide Casarin è l’unico giocatore azzurro attualmente impegnato nella Summer League di Las Vegas, dove sta giocando per gli Houston Rockets. Fino a questo momento la nuova guardia della Virtus Bologna ha giocato solo 13 minuti nella quarta partita della lega estiva della sua squadra contro i Philadelphia 76ers, mettendo a referto 2 rimbalzi, 2 assist e 4 palle perse. Al di là dei numeri, comunque, rimane l’emozione di poter vivere un’esperienza del genere negli Stati Uniti: "Quando mi hanno chiamato il mio agente e il mio papà e mi hanno detto che c'era questa occasione, che gli Houston Rockets mi avevano invitato per la Summer League, io sono rimasto pietrificato, ero sconvolto” ha raccontato Casarin a Sky. "La sera poi al Taliercio ho incontrato lo scout dei Rockets che mi ha detto che erano contenti di avermi, tutte queste cose qui. Come nei film un po', no? E io sono rimasto veramente scioccato, però emozione incredibile, indescrivibile". Dopo aver dovuto saltare gli impegni con la nazionale per una tendinopatia, Casarin è volato negli States dove ha avuto modo di vivere davvero un sogno: "L’altro giorno mi è passato vicino Jayson Tatum: ci ho messo un po' a capire se fosse veramente lui o un sosia, perché non ci credevo. Sono cose che ti fanno dire: cavolo, qualcosa di buono lo stai facendo, continua così che poi il lavoro paga".

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