Davide Casarin vola oltreoceano: dovrebbe giocare la Summer League con Houston

Cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia, con cui ha esordito da quindicenne in Serie A, Davide Casarin è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione con la maglia di Cremona. E ora per la guardia azzurra classe 2003 si apre una nuova possibile avventura oltreoceano, perché Casarin dovrebbe giocare la prossima Summer League con gli Houston Rockets come anticipato da Gaia Accoto nel prepartita di gara-3 delle Finali Scudetto

GARA-3 VENEZIA-OLIMPIA MILANO: IL RACCONTO DELLA PARTITA