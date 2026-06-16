Davide Casarin vola oltreoceano: dovrebbe giocare la Summer League con Houston

Cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia, con cui ha esordito da quindicenne in Serie A, Davide Casarin è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione con la maglia di Cremona. E ora per la guardia azzurra classe 2003 si apre una nuova possibile avventura oltreoceano, perché Casarin dovrebbe giocare la prossima Summer League con gli Houston Rockets come anticipato da Gaia Accoto nel prepartita di gara-3 delle Finali Scudetto
GARA-3 VENEZIA-OLIMPIA MILANO: IL RACCONTO DELLA PARTITA
Davide Casarin, reduce da quella che può probabilmente essere considerata la miglior stagione della sua fin qui giovane carriera, chiusa a 10.9 e 5.2 assist di media a partita con la maglia di Cremona vincendo il premio di giocatore più migliorato, ha deciso di sognare in grande. L’azzurro, già protagonista con tutte le giovanili dell’Italia e poi con la nazionale maggiore, giocherà infatti la Summer League con gli Houston Rockets. Un’esperienza, quella che Casarin si appresta a fare oltreoceano, che alla guardia classe 2003 cresciuta nelle giovanili della Reyer Venezia e poi al debutto in Serie A a soli 15 anni, potrebbe aprire nuove porte verso un futuro fatto di nuove, possibili sfide ad un livello di pallacanestro sempre più alto.