Sin da subito l’accordo firmato da Gary Trent Jr con i Milwaukee Bucks era sembrato strano un po’ a tutti, e anche la NBA vuole vederci più chiaro. All’indomani dell’ufficialità della firma del veterano 27enne con la franchigia del Wisconsin, la lega ha reso noto di aver aperto un’indagine sull’accordo per un possibile aggiramento delle regole del salary cap. Trent è reduce dalla peggior stagione della sua carriera (8.1 punti col 38.7% al tiro: solo nell’anno da rookie ha fatto peggio) e per due estati consecutive in cui ha firmato al minimo salariale coi Bucks, ma negli scorsi giorni ha trovato l’accordo per un quadriennale da 64 milioni di dollari che a tutti è sembrato ingiustificabile se valutato solo con criteri cestistici. Anche senza entrare nel merito dell’ultima annata di Trent Jr. (che ai tempi di Toronto ha avuto anche una stagione da oltre 17 punti di media), nel backcourt dei Bucks ci sono già Ryan Rollins, Kevin Porter Jr. e AJ Green a cui si aggiungono Tyler Herro, Kasparas Jakucionis e Caris LeVert arrivati dal mercato e la scelta numero 10 al Draft in Brayden Burries.

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